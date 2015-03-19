Hayrünnisa Gül Boğaziçi’nde ‘başkanlık’ dersine girdi

Boğaziçi Üniversitesi’nin İkinci Bahar Akademisi kapsamında başkanlık sistemi tartışılırken derse katılanlar arasında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül de vardı. Dersi veren eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder, Türkiye’ye özgü bir başkanlık sisteminin olamayacağını söyledi.

Harvard Üniversitesi’nin desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen yıl başlatılan İkinci Bahar Akademisi kapsamında gerçekleştirilen derslerde, Türkiye’nin gündem konularından başkanlık sistemi tartışıldı. ‘Türkiye ve Başkanlık Sistemi’ dersini dinleyenler arasında eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski CHP milletvekili Zeynep Damla Gürel, Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sabih Tansal ile iş dünyasından katılımcılar da vardı.

Esra Ülkar’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ergüder, ABD’deki başkanlık sistemini anlatarak Türkiye’de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda konuştu. Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmalarını çok sığ bulduğunu belirten Ergüder şunları söyledi: “Eğer bir şey tasarlıyorsanız, bunun toplumsal bir tartışmadan geçmesi lazım. O sistemi anlamak lazım. Bunun tartışılması lazım. Evrensel birtakım kriterler var. ‘Türkiye burası, bu bize uymaz’ diye bir şey yok. Türkiye’de başkanlık sistemi de yapsan, öyle bir sistem inşa etmek zorundasın ki insanlar düşündüklerini söyleyebilsinler. Türkiye’nin, böyle demokratik bir sistem tasarlarken bunları düşünmesi lazım. Siyasi seçim sistemini buna göre tasarlaması lazım.”

Ergüder, ders sonrası Hürriyet’in “Türkiye’ye başkanlık sistemi gelmeli mi?” sorusuna, “Bize has bir başkanlık sistemi olacaksa olmasın daha iyi” yanıtını verdi. Derse katılan isimlerden eski rektör Prof. Tansal ise “Bugünkü derste Üstün Hoca’dan başkanlık sistemini dinledik ve Türkiye’ye pek uygun olmayacağını da anlamış olduk. Biz zaten kendisiyle uzun seneler beraber çalıştık. Güzel bir dersti” dedi.

‘Kanunlar tepeden inme’

Türkiye’deki bazı konuların tartışılmadan uygulandığını söyleyen Ergüder, bunu eğitim sisteminden bir örnekle şöyle eleştirdi: “Bu işlerle uğraşmak için Eğitim Reformu Girişimi’ni kurduk. Her şey tartışma bazlı olsun, veri bazlı olsun dedik. 4+4+4 sistemi geldi. O gün Milli Eğitim Bakanı’nın haberi yoktu. Çünkü birkaç defa Ankara’ya gittik konuştuk. Kendisi buraya geldi. Demokraside işlerin böyle olmaması gerekir. Siz eğitim sisteminden bahsediyorsunuz. Sonra bir kanun geliyor, tepeden inme şekilde geçiyor. Böyle olmaması lazım. Ondan sonra eğitimde bir yere gitmeyi bekliyorsunuz.”

Abdullah Gül, Türk tipi başkanlığa karşı çıkmıştı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin olarak Türk tipi başkanlık sisteminin uygun olmayacağını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, isim vermede Gül’ün bu çıkışına “Şimdi kalkmış birileri Türk tipi başkanlık olmaz diyor; bal gibi de olur” sözleriyle karşılık vermişti.

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