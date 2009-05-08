Hayrünnisa Gül, Bilge köyünü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Bilge köyünde yaşanan saldırı olayı ile ilgili olarak, "Bundan sonra böyle olaylar yaşanmasın" dedi.



Hayrünnisa Gül, 4 gün önce meydana gelen ve 44 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının yaşandığı Mardin'in Midyat ilçesi Bilge köyünde kadınların bulunduğu taziye çadırını ziyaret ederek, baş sağlığı dileğinde bulundu.



Saldırıda yakınlarını kaybeden kadınlardan bazıları, ekonomik durumlarının iyi olduğunu, maddi yardıma ihtiyaçları bulunmadığını belirterek, çocukların eğitimi için okul istediklerini söyledi.



Gül'ün "Bundan sonra böyle olaylar yaşanmasın" sözlerine kadınlar, "Hayır, böyle bir şey olmayacak" diyerek destek verdi.



Hayrünnisa Gül, yetim ve öksüzler için "Bu çocuklar bizim çocuklarımız, eğitimleri konusunda üzerimize düşen her şeyi yapacağız" dedi.



Daha sonra, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, yakınlarını kaybeden çocukların rehabilitasyonu için kurduğu çadıra geçen Gül, çalışmaları yerinde izledi.



Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, daha sonra köyden ayrıldı. (AA)

