'Hayrünnisa bak önüme geçmişsin'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Buckingham Sarayı’ndaki karşılama töreninde giydiği yüksek topuklu ayakkabılarıyla Kraliçe Elizabeth’in dikkatine çekerek İngiliz basınına haber olan eşi Hayrünnisa Gül’e gazeteleri gösterip takıldı: “Bak, benim önüme geçmişsin artık...”





Gül, eşiyle arasında geçen esprili konuşmayı önceki gece Londra’dan dönerken uçakta bir grup gazeteciyle sohbeti sırasında aktardı. Gül, bir gazetecinin İngiliz basınında çıkan haberleri hatırlatıp, “Eşinizin topuk farkıyla önünüze geçtiği de yazıldı. Bu haberleri nasıl değerlendirdiniz?” diye sorması üzerine gülerek şunları söyledi: “Vallahi bir şey söylemeye gerek yok ki, gayet açık. Ben zaten Daily Telegraph’ı görünce Hayrünnisa Hanım’a tamam dedim, benim önüme geçmişsin artık.”

Cumhurbaşkanı Gül, “Hanımefendi ne dedi?” sorusu üzerine de yine esprili bir şekilde “‘Yok, nasıl, olur mu öyle şey’ falan dedi. Ben de ‘Görmüyor musun’ dedim” diye konuştu. Bir gazetecinin “Yüksek topuklar sürpriz oldu mu?” sorusu üzerine de Gül, yine gülerek, “Niye sürpriz olsun ki? Hanımlar tercih ediyor, rahat ediyorlar demek ki... Bilmem artık hanımlarla ilgili bir konu. Ben girmeyeyim o alana” dedi