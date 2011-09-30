Hayrunissa Gül’ün ‘Pembe Köşk’ yorumuna tarihçilerden cevap...







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, eşi Hayrunnisa Gül’ün ‘Pembe Köşk’ün zamana yenik düştüğünü ‘yıkılabilir sözlerine Atatürk araştırmacıları ve yazarlar tarafından çarpıcı yorumlarına neden oldu.





‘O bina yıkılmaz’



Atatürk araştırmacısı, çok sayıda kitabı olan aynı zamanda Mimar Eriş Ülger, çok iyi bildiği binanın sağlam olduğunu, T24’e, “ Bina yıkılmaz. O binanın yıkılması zor. Ama, yıllar içinde duvarlarda sıvalar dökülmüş olabilir. Ahşaplar eskimiştir” dedi.





‘Badanacıya emanet edilemez’



Bir mimar olarak Türkiye’deki tarihi binaların ve önemli şahsiyetlerin yaşadıkları mekanlarında yapılan restorasyonlara tanık oldukça büyük kaygı taşıdığını söyleyen Eriş Ülger, “Burası Atatürk’ün Dolmabahçe’ye gidene kadar yaşadığı yer. Bu kadar önemli bir yer, bir marangozun veya bir sıvacının, badanacıya emanet edilecek değil. O nedenle, ben restorasyona karşıyım”





'Uluslararası yarışma açılmalı'



Restorasyonda yapılan vahim hataların sadece orijinaline uygun olup olmamasıyla sınırlı kalmadığını anlatan Eriş Ülger, mekanın ruhunun da değiştirildiğini, bambaşka bir yer haline getirildiğine dikkat çekiyor. “ Bazılarının gazino yapıldıklarına şahit olduk. Yani, restorasyon sırasında fonksiyonu da değiştiriliyor ve kullanılıyor”.



Eriş Ülger’e göre, Pembe Bina, mutlaka restore edilecekse, dünya çapında bir yarışma açılmalı. Bu ekibin eli değmeli.





Topkapı Sarayı’ndaki Kâbe kapısı bozuldu mu?



Eriş Ülger’in üzerine titrediği restorasyonla ilgili çarpıcı örnek veriyor. Ülger’e göre, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mekke’den alıp getirdiği ve Topkapı Sarayı’nda sergilenen bin yıllık ‘Kabe Kapısı” bozuldu mu? “ Ahşap kapı bozulmadı. Orijinalliğini koruyor” diyen Ülger, “ Eskidiği gerekçesiyle restorasyon yapılsaydı bu durumda olmazdı” yorumunu yapıyor.





Fatih Bayhan: Dış cephede sıvalar dökülmüş



“Latife Hanım’ın Kağıtları” kitabının yazarı Fatih Bayhan, Pembe Köşk’ün son ziyaretçisi. Öncemi gün Çankaya Köşk’üne giden Bayhan, izlenimlerini T24’e, “Pembe Köşk gerçekten bakıma muhtaç. Dış boyaları sıyrılmış, özensiz duruyor. İçi acaba ne haldedir”.





‘Cumhurbaşkanı eşi ‘gücendim, incindim’ dememeli



Hayrunnisa Hanım’ın, restorasyonla ilgili sözlerine Bayhan, “Hayrunnisa Hanım’ın Köşk’te yapmaya çalıştığı düzenlemelere eleştiri getirilenler dolayısıyla “gücendim, incindim” deme hakkı bir insan olarak olsa da, Cumhurbaşkanı eşi sıfatı dolayısıyla yoktur. Yapılan doğru hizmet her zaman takdir edilecektir. Bu yüzden Hayrunnisa Hanım’dan dört yıldır Köşk’e gösterdiği itinaya devam etmesini ve kırgınlığı olsa da Pembe Köşk’e ilgi göstermesini bekliyoruz.







