Hayrunisa Gül'den Bedri Baykam sürprizi

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, bıçaklı saldırıda yaralanan Bedri Baykam'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Gül'ün bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü ressamı telefonla aradı, eşi Hayrunnisa Gül hastaneye geldi. Sibel Baykam, "Çok nazik bir ziyarette bulundular. Çok güzel sürpriz oldu, biz de çok sevindik bu nazik ziyaretten" dedi.

İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü ressam Bedri Baykam'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Normal beslenmeye başlayan Baykam, önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olacak.

Bedri Baykam'ın hastanede sürpriz siyaretçileri de vardı.

Baykam'ın eşi Sibel Baykam, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sanatçıyı telefonla arayıp geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu ve eşi Hayrünnisa Gül'ün bizzat hastaneye gelerek ziyaret ettiğini açıkladı.

Sibel Baykam, "Çok nazik bir ziyarette bulundular. Geçmiş olsun dileklerini iletti sayın hanımefendi. Bu tip olayları lanetledi. Çok güzel sürpriz oldu, biz de çok sevindik bu nazik ziyaretten" diye konuştu.