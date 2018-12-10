Hayri İnönü, ihalesiz, bedelsiz verilen taşınmazları geri alıyor

Hayati ARIGAN/ İSTANBUL,, (DHA) HAYRİ İnönü, Şişli Belediye Başkanı olur olmaz, belediyeye ait emlak değeri yüksek taşınmazların ihalesiz ve bedelsiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Mustafa Sarıgül\'ün mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Şişli Vakfı\'na ait İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na devredilmesi ile üzerinde 30 yıl süreli intifa tesis edilmesine dair meclis kararlarına karşı açtığı davaları tek tek kazanıyor.

İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu\'na devir ve intifa hakkı verilen 9 taşınmazın, Şişli Belediyesi\'ne tescili ve intifa hakkının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'nde 20 dava açan Hayri İnönü, bütün davaları kazandı. Son olarak İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde söz konusu taşınmazlar için tapu iptali ve tescillerin silinmesi davası açıldı.

Hayri İnönü, İstanbul Bilgi Üniversitesi\'ne taşınmazların devrinin iptali için açtığı davayı da kazandı. Kararı, Bölge Adliye Mahkemesi de onadı (kararın kesinleşmesi bekleniyor). Ancak Şişli Belediye Meclisi\'nin çoğunluğunu elinde bulunduran meclis üyeleri, 4 Haziran günü yapılan oturumda yeniden intifa hakkı ve devir kararları aldı.

KARARIN İPTALİ İÇİN TEKRAR BAŞVURDU

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 4 Haziran\'da alınan karara karşı da Şişli Belediyesi ve Şişli Meslek Yüksekokulu\'na yönelik, \'kamuya ait taşınmazın ihalesiz ve bedelsiz olarak intifa hakkı tesis edilemeyeceği\' gerekçesiyle Belediye Meclisi\'nin aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için 3 ayrı dava daha açtı. İnönü, taşınmazların kamu hizmetinin yerine getirilmesi maksadı ile kullanılması gerektiğini belirterek, kararla birlikte belediyelerin görev ve sorumluluk alanında olmayan işlem tesis edildiğini savundu.

MASLAK\'TAKİ BİNA İÇİN KARAR İPTAL OLDU

Maslak\'ta yer alan Şişli Meslek Yüksekokulu lehine tapuya tescil edilen, 30 yıllık intifa hakkı süresinin sonuna kadar kullanması yönünde verilen kararın iptali için açılan davada karar çıktı. Şişli Belediyesi avukatları, dosyaya sunduğu savunmada \'taşınmazın devredilmediğini, intifa hakkı tesis edildiğini\' belirterek, meclis kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddini istedi.

MAHKEME:EMLAK DEĞERİ YÜKSEK TAŞINMAZLAR VAKFA DEVREDİLEMEZ

İstanbul 10. İdare Mahkemesi\'nde 8 Kasım\'da görülen duruşmaya Hayri İnönü\'nün ve Şişli Meslek Yüksekokulu\'nun avukatları katılırken, Şişli Belediyesi\'nin avukatı katılmadı. İdare Mahkemesi, Sayıştay Başkanlığı\'nın denetim raporunu dikkate alarak, Maslak\'taki taşınmazlarla ilgili Şişli Meslek Yüksekokulu lehine belirtilen sürenin sonuna kadar geçerli olmak üzere intifa hakkı tesis edilmesine ilişkin Belediye Meclisi\'nin kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme 28 Kasım tarihli gerekçeli kararında, “Emlak değeri yüksek olan taşınmazların sadece bir Vakıf Üniversitesi lehine sınırlı hak tesis edilmesinde ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine aykırı hareket edildiği, maliyet-fayda analizlerine göre belediye ve mahalli halkın menfaatlerine uygun olmadığı, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu açıktır\" dedi. Mahkeme, Belediye Meclisi\'nin söz konusu kararının iptaline karar verdi.

SAYIŞTAY: BELEDİYE VE HALKIN MENFAATLERİNE UYGUN DEĞİL

Sayıştay Başkanlığı, 2015\'te düzenlediği Şişli Belediyesi denetim raporunda; Şişli Belediye Meclisi kararı ile Şişli Meslek Yüksek Okulu\'na 1 adet taşınmazın bedelsiz devredildiği ve 8 adet taşınmazın ise okul lehine 30 yıl süreli intifa hakkı suretiyle sınırlı ayni hak tesis edilmesini değerlendirmişti. Şişli Belediyesi\'nin 2015 yılı içinde hizmet binası kiralama giderinin 2 milyon 552 bin TL olduğu belirtilen raporda, \"eğer taşınmaz devri ve sınırlı ayni hak tesis olunmasaydı, belirtilen tutar kadar kiralama giderine katlanılmayacağı, bunun sonucunda belediyenin mali tablolarının olumlu anlamda düzelebileceği\" bildirildi. Yapılan hak tesisi ve devir işlemleri ve taşınmazların devri ile ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun hareket edilmediğinin belirtildiği raporda, “İşlemlerin belediye ve mahalli halkın menfaatlerine uygun olmadığı ayrıca emlak değeri yüksek olan bu taşınmazların sadece bir vakıf üniversitesine devredilmesinin, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu görüşüne yer verildiği görülmektedir\" denildi.

DEVREDİLEN, İNTİFA HAKKI VERİLEN YERLER

* Mecidiyeköy\'de 7 bin 5 metrekarelik 2 parsel, ihale yapılmadan Şişli Belediye Meclisi kararı ile 2012\'de 2 TL\'ye satıldı. Gayrimenkul üzerinde bugün 8 katlı 10 bin metrekare alanlı bina bulunuyor.

* Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı\'nda bulunan bir taşınmaz 2012\'de bedelsiz olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na tapuda devredildi. İmar planında belediye sosyal ve kültürel tesis alanı olarak gözüken taşınmaz üzerinde 6 katlı, 2 bin 450 metrekare kapalı alanlı bir bina bulunuyor.

30 YILLIK İNTİFA HAKKI VERİLEN YERLER

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na ve Bilgi Üniversitesi\'ne 1 TL karşılığı 30 yıl süreli intifa hakkı verilen 82 bin 576 metrekarelik belediye taşınmazları ise şunlar;

* Ayazağa\'da 24 bin 328 metrekarelik taşınmaz (Sarıyer Belediyesi\'ne devredildi)

* Ayazağa\'da 5 bin 848 metrekarelik 2 parsel. Kreş olarak planlanan taşınmazlar üzerinde Şişli Belediyesi tarafından yapılan 11 katlı 30 bin 777 metrekare kapalı alanlı bina bulunuyor.

* Ayazağa\'da 19 bin 594 metrekarelik, 12 bin 944 metrekarelik ve 3 bin 858 metrekarelik taşınmaz (Sarıyer Belediyesi\'ne devredildi)

* Şişli Esentepe\'de 6 bin 258 metrekarelik taşınmaz.

* Esentepe Büyükdere Caddesi üzerinde ticaret merkezi ve belediye binası olarak planlanan Şişli Belediyesi\'ne ait 18 katlı ve 25 bin 355 metrekare kapalı alanlı bina. Şişli Belediyesi ana hizmet binası olarak kullanılırken şimdi Şişli Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmakta.

* Şişli Cumhuriyet Mahallesi\'nde 118 metrekarelik gayrimenkul.

* Şişli Meşrutiyet Mahallesi\'nde bin 673 metrekarelik taşınmaz.







