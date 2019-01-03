Hayrettin Karaman: Mecelle'yi okuyup anlayamayan kimselere ben hukukçu demem

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, "Mecelle'yi okuyup anlamayanlara hukukçu demem" ifadesini kullandı. Karaman, Mecelle için "Bu milletin asırlarca hukuku olmuş bir sistem" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "fetvacısı" olduğu öne sürülen Karaman, "Saray benden fetva sormaz" sözleriyle bu iddiayı yalanlamıştı.

Karaman'ın "İslam hukuku hukuk fakültelerinde" başlığıyla (3 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Gemlik Hukuk Fakültesinin kendi değerlerine sahip aziz gençleri fakültelerinde İslam Hukuk’nun okutulmasını, hatta bir “İslam Hukuk Anabilim Dalı” açılmasını istiyorlardı, ben de onları desteklemek için bir yazı kaleme almıştım. Bu yazıyı okuyan bir değerli dekanımızın mektubunu, örnek olsun diye paylaşıyorum. Yüksek İslam Enstitüsünden sınıf ve dava arkadaşım değerli insan merhum Ahmed Özcan Uşan’ın mahdumu olan bu güzel evlâdı candan tebrik ediyor, bu vesile ile merhumu da ilâhî rahmet ve mağfiret dualarımla anıyorum:

Hayrettin Hocam,

İslam Hukukunun Değeri ve Önemi adlı makalenizi heyecanla okudum.

Yedi buçuk yılı aşkın bir süredir dekanlığını yürüttüğüm Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İslam Hukuku Özel Hukuk Anabilim dalı altında mevcuttur.

Fakültemizde İslam Hukuku Dersi 1. sınıf 2. dönemde seçimlik ders olarak okutulmaktadır.

Bunun dışında ilk yarıyıl Hukuk Tarihi, 4. yarıyılda Türk Hukuk Tarihi zorunlu derslerimiz arasındadır.

Yine 6. yarıyılda Islamic Law (İngilizce) ve 5. yarıyılda özellikle Mecellenin incelendiği Türk Özel Hukuk Tarihi dersi de seçimlik olarak öğrencilerimizin istifadesine sunulmaktadır.

3. dönemden başlayan ve 5 yarıyıl devam eden Osmanlıca Metin Okuma Derslerimiz de seçen öğrencilerimiz için Osmanlıca öğrenmeye imkan tanımaktadır.

Bahsi geçen dersler ilgili dönemlerde öğrencilerimizin yararlanmalarına sunulmaktadır.

Bugüne kadar henüz gerçekleştiremediğimiz ancak gelecek dönemden itibaren inşallah uygulanabilecek Hukuk Arapçası dersi de 7 dönem sürecek bir ders olarak verilecektir.

Bu şekilde öğrencilerimize bugünkü hukuk sistemi detaylı bir şekilde aktarılırken, kendi öz değerlerimizi de öğrenebilme imkanı sunulmaktadır.

En büyük hedefimiz bütüncül bir hukuk anlayışı ile öz değerlerine sahip dünyayı okuyabilen kendi geçmişini de ıskalamayan hukukçular yetiştirebilmektir. Vizyonumuz da “Hukukun üstünlüğünü özümsemiş hakkaniyetli ve adaletli hukukçular yetiştirmektedir”.

Bu vesile ile sağlık ve afiyet temennisi ile saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Bu milletin asırlarca hukuku olmuş bir sistemi bilmeyen, Mecelle’yi okuyup anlayamayan kimselere –kusura bakmasınlar– ben hukukçu demem.