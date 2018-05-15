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Hayrettin Karaman, "Görücü, istediği kız olmazsa, onun kardeşi ile evlenebilir mi?" sorusunu yanıtladı: Problem yok

"Ölen eşin kardeşiyle evlenmek caizdir"

15 Mayıs 2018 16:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresinin de görüşlerini dikkatle takip ettiği Prof. Dr. Hayrettin Karaman, ablasını istemeye gelen bir kişinin vazgeçip kendisini istemesi durumunda evlenip evlenemeyeceğini soran bir takipçisine “Problem olmaz” diye yanıt verdi.

Aynı zamanda iktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı görevini üstlenen Karaman'a, kişisel internet sitesinde “Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler, daha sonra aynı kişi benim için geldi. İslami açıdan bir problem olur mu?” sorusu yöneltildi.

Karaman, bu soruya şu yanıtı verdi:

"Problem olmaz, Ablanızı isteyip bu olmazsa, sizi isteyebilir. Ablanızı isteyip bu olmayınca, onunla evlenemeyeceği ortaya çıkınca, sizi isteyebilir. Eğer ablanızla evlenmiş olsaydı, onunla evli bulunduğu sürece sizinle -ikinci bir eş olarak- evlenemezdi, iki kız kardeşi aynı zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz değildir. Ama mesela ölmüş bir kadının kız kardeşi ile evlenmek caizdir. Vaktiyle ablanızla evlenmiş bir kimse bile -o ölünce veya boşanınca- sizinle evlenebiliyorsa, ablanızı istemiş, fakat onunla evlenmemiş birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sakınca olmaz."

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Hayrettin KaramanYeni Şafak Gazetesi

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