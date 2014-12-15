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Dünya

Hayranlarının gözü önünde öldü

Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Mango, konser verdiği sırada yüzlerce hayranın gözü önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

15 Aralık 2014 16:08

İtalya 'da düzenlenen bir konserde, görenlerin hayatı boyunca unutamayacağı bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Giuseppe Mango, konser verdiği esnada yüzlerce hayranın gözü önünde kalp krizi geçirdi.

Milliyet’in haberine göre, şarkısını söylediği esnada son nefesini vermeden önce “özür dilerim” diyen ünlü sanatçı, daha sonra olduğu yere çöktü ve bir daha kalkamadı.

 

1 gün sonra da ağabeyi hayatını kaybetti

 

Mango'nun ağabeyi 75 yaşındaki Giovanni Mango, kardeşinin üzüntüsüne daha fazla dayanmadı ve kardeşinin cenazesinden sadece bir gün sonra kendisi de vefat etti.

 

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