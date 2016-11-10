Hayranlarından Michelle Obama'ya '2020'de aday ol' çağrısı

Donald Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinin ardından ülkede şimdiden 2020'deki başkanlık seçimi konuşuluyor.

Yüz binlerce kullanıcı sosyal medyada First Lady Michelle Obama'ya 2020'de başkan adayı olması çağrısı yaptı.

Bir yorumda "Michelle Obama'nın 2020 seçimlerini kazanması için mükemmel koşullar" denirken, bir diğerinde "Michhelle Obama 2020 lütfen, Michelle Obama 2020 lütfen, Michelle Obama 2020 lütfen" ifadeleri yer aldı.

Michelle Obama, ABD'de son dönemde pek görülmeyen bir popülariteye sahip.

Gallup'un araştırmasına göre Michelle Obama'yı sevenlerin oranı yüzde 64.

Bu; Donald Trump, Hillary Clinton ve hatta Barack Obama'dan çok daha yüksek bir oran.

First Lady'nin taraftarlarının küçük bir sorunu var. Michelle Obama Mart ayında başkanlığa aday olma gibi bir niyetinin olmadığını söylemişti.

Ama siyaset her şeyin kısa sürede değişebileceği bir mecra.