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Dünya

HAYRANLARI PRENSES DIANA'YI ANDI PARİS (A.A)

29 Nisan 2011 18:04

-HAYRANLARI PRENSES DIANA'YI ANDI PARİS (A.A) - 29.04.2011 - Prens William ile Kate Middleton'ın düğün törenlerinin yapıldığı saatlerde, Fransa'nın başkenti Paris'te de Prenses Diana, hayranları tarafından anıldı. Galler Prensesi Diana için Özgürlük Anıtı'na bırakılan mesajlardan birinde, ''Sevgili Diana, bu özel günde seni düşünüyoruz'' yazarken, Prenses için yazılan bir şiirde ise şu satırlara yer verildi: ''Sevgili Diana, ışığının üzerimizde hala parladığını biliyoruz, onlar 'evet' derken yanlarında olacağını da biliyoruz.'' Anıt, Prenses Diana'nın 31 Ağustos 1997'de öldüğü Alma Tüneline birkaç adım mesafede bulunuyor.

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