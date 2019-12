-HAYRANLARI AMY'YE AĞLIYOR LONDRA (A.A) - 23.07.2011 - Kabarık siyah saçları, siyahi caz şarkıcılarını aratmayan sesi, sansasyonel hayatı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla gündemden düşmeyen İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un ölümü doğrulandı. Şarkıcının hayranları, Winehouse'un evinin önünde toplanmaya başladı. Winehouse'un müzik şirketi Universal'dan yapılan açıklamada, ''Bu kadar yetenekli bir müzisyen ve sanatçının kaybından dolayı çok üzgünüz. Bu zor zamanda, Amy'nin ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyoruz'' ifadesine yer verildi. İngiliz soul ve caz şarkıcısı 27 yaşındaki Winehouse'un bugün evinde ölü bulunduğu bildirilmişti. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan şarkıcının hayranları Winehouse'un Londra'nın Camden semtinde polis kordonuna alınan evinin önünde toplanmaya başladı. Winehouse ilk albümü ''Frank'i 2003 yılında çıkarmış, 2006 yılındaki ''Back to Black'' albümü ise şarkıcının dünya genelinde ün kazanmasına yol açmış ve bu albümüyle 5 Grammy ödülü kazanmıştı. ''Back to Black'' albümü 10 milyon satan Amy Winehouse, Grammy'nin yanı sıra Brit, MTV gibi önemli müzik ödüllerinin de sahibi olmuştu. İngiliz basını tarafından ''neslinin en yetenekli şarkıcısı ve şarkı yazarı'' olarak nitelendirilen Winehouse, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, eski eşi Blake Fielder-Civil ile ilişkisi ve sansasyonel hayatı nedeniyle 2007 yılından bu yana sık sık dünya basınında ve gündeminde yer alıyordu. Taksi şoförü bir babanın ve eczacı bir annenin kızı olarak 1983 yılında Londra'nın kuzeyinde Southgate'de dünyaya gelen Winehouse'un uyuşturucu ve alkol bağımlılığı son dönemde Avrupa turunu yarıda kesmesine yol açmış, 20 Haziran'daki İstanbul konseri de iptal edilmişti. Şarkıcının birçok defa tedavi olduğu ve iyileştiği haberleri basına yansısa da Winehouse'un geçen ay Sırbistan'da verdiği son konserinde sahnede ayakta duramaması ve şarkılarını söylememesi dikkati çekmişti. Winehouse'un ölümünü son dakika haberi olarak duyuran İngiliz haber kanalları, müzik endüstrisinin önde gelenlerinin Winehouse'un ölümünün bağımlılığı nedeniyle ''çok büyük sürpriz olmadığı'' yorumlarını aktarıyor. İngiliz şarkıcının bilinen bazı şarkıları: ''Rehab'', ''You Know I'm No Good'', ''Valerie'', ''Back to Black'', ''Love is a Loosing Game''.