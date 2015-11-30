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Hayko Cepkin'e kadına şiddetten para cezası

Cepkin, bin TL ödeyecek

30 Kasım 2015 16:19

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, Beyoğlu’nda bir kadını darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bin TL para cezasına çarptırıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberine göre Hayko Cepkin’in, 2 yıl önce Beyoğlu’ndaki bir bar çıkışında yaşadığı tartışma yargıya taşınmıştı. Cepkin hakkında “kasten yaralama” suçundan 3 yıl, tartıştığı G.A.’nın ise “ırkçı söylemle hakaret” ten 2 yıl hapsi istenmişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçtiğimiz günlerde karar bağlandı. Mahkeme, Cepkin’i “basit yaralama” suçundan günlüğü 20 TL olmak üzere 120 gün adli para cezasına çarptırdı. Cepkin’in bu eylemini haksız tahrik altında işlediği kanaatine varan ve duruşmalardaki saygılı tutumunu dikkate alan mahkeme indirim yaparak toplamda bin TL olmak üzere 50 gün adli para cezasına çarptırdı.

Duruşmaya katılan sanık G. A.’nın “şantaj” suçundan beraatine hükmeden mahkeme, “ırkçı söylemle alenen hakaret” suçundan ise toplamda bin 240 TL olmak üzere 62 gün adli para cezası verdi.

 

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