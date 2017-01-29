T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayko Cepkin, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran “Hayır” dedi

"Bu iş parti meselesi değil, iyi düşün Türkiye”

29 Ocak 2017 20:00

Rockçı Hayko Cepkin, oyuncular Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran referandumda “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

dihaber’de yer alan habere göre, Hayko Cepkin, oyunu Twitter adresinden açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz. Paso bunların videoları dolaşıyor.)#Hayır"

Beşikçioğlu: Son söz bizim

Anayasa değişiklik referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını belirten oyuncu Erdal Beşikçioğlu da, “Dünyanın en güzel rejimi Cumhuriyet varken başka bir rejime düşünülemez. Artık son söz halkın yani bizimdir. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için karar bizim. Bu iş parti meselesi değil. İyi düşün Türkiye” dedi.

Instagram hesabından bir piyesi Arda Turan’ı etiketleyerek paylaşan Beşikçioğlu’nun piyesinin sözleri ise şöyle:

“Şeytan sözcüklerin dizilişinde gizli. Ne konular, ne insanlar, ne de istekler suçlu. Çünkü sözcükler sıralanırken şeytan yanlarına sokulur. Sonra söylendikleri an, kanlı bir bıçak gibi saplanırlar insanın yüreğine. Hayırda evet mi suçlu, yoksa evette hayır mı suçlu? Düşünün bunu!” 

Saran: Demokrasi için 'hayır' diyorum

Referandum oyunu video çekerek açıklayan oyuncu Tilbe Saran ise, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladı.

Saran, “Yeni anayasaya 'hayır' diyorum. Çünkü seçtiğim milletvekilleri kanalıyla yönetime katılma hakkımı tek kişiye devretmeye kim olursa olsun 'hayır' diyorum. Adaleti tek kişinin idaresine bırakmaya 'hayır' diyorum. Ülkemin güvenlik, eğitim, sağlık, politikalarını tek kişiye bırakmaya 'hayır' diyorum. Özgürlükler ve demokrasi için çoğulcu katılım için 'hayır' diyorum” dedi.

ETİKETLER

erdal beşikçioğluhayko cepkintilbe saranreferandumhayır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24