Hayko Cepkin, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran “Hayır” dedi

Rockçı Hayko Cepkin, oyuncular Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran referandumda “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

dihaber’de yer alan habere göre, Hayko Cepkin, oyunu Twitter adresinden açıklayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu ne lan sadece futbolcularla popçuların farklı bir boyuta geçeceği bir döneme mi gireceğiz. Paso bunların videoları dolaşıyor.)#Hayır"

Beşikçioğlu: Son söz bizim

Anayasa değişiklik referandumunda “Hayır” oyu kullanacağını belirten oyuncu Erdal Beşikçioğlu da, “Dünyanın en güzel rejimi Cumhuriyet varken başka bir rejime düşünülemez. Artık son söz halkın yani bizimdir. Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için karar bizim. Bu iş parti meselesi değil. İyi düşün Türkiye” dedi.

Instagram hesabından bir piyesi Arda Turan’ı etiketleyerek paylaşan Beşikçioğlu’nun piyesinin sözleri ise şöyle:

“Şeytan sözcüklerin dizilişinde gizli. Ne konular, ne insanlar, ne de istekler suçlu. Çünkü sözcükler sıralanırken şeytan yanlarına sokulur. Sonra söylendikleri an, kanlı bir bıçak gibi saplanırlar insanın yüreğine. Hayırda evet mi suçlu, yoksa evette hayır mı suçlu? Düşünün bunu!”

Saran: Demokrasi için 'hayır' diyorum

Referandum oyunu video çekerek açıklayan oyuncu Tilbe Saran ise, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Hayır” oyu kullanacağını açıkladı.

Saran, “Yeni anayasaya 'hayır' diyorum. Çünkü seçtiğim milletvekilleri kanalıyla yönetime katılma hakkımı tek kişiye devretmeye kim olursa olsun 'hayır' diyorum. Adaleti tek kişinin idaresine bırakmaya 'hayır' diyorum. Ülkemin güvenlik, eğitim, sağlık, politikalarını tek kişiye bırakmaya 'hayır' diyorum. Özgürlükler ve demokrasi için çoğulcu katılım için 'hayır' diyorum” dedi.