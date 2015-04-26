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Hayko Bağdat'tan Burhan Kuzu'ya: Sensin gâvur!

'Elin Gâvuruna ne gerek var bizim yerli gâvurlar varken...'

26 Nisan 2015 15:44

AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu'nun tarihçi Ayşe Hür'e "gavur" göndermesi yapmasına gazeteci Hayko Bağdat'tan tepki geldi.

Burhan Kuzu, Twitter'dan "Elin Gâvuruna ne gerek var bizim yerli gâvurlar varken.Neymiş? Güya "Sözde Ermeni Soykırımını unutturmak için 23 Nisan Bayram yapılmış" diye yazdı. Kuzu'nun bu tweetine yanıt veren Hayko Bağdat "Sensin gâvur" dedi.

Tarihçi Ayşe Hür, “24 Nisan Ermeni soykırımının hatırlanmasına fırsat verilmemesi için 23 Nisan bayram olarak konulmuştur. Yine 25 Nisan Anzak Günü de kasıtlı olarak bu tarihe denk getirilmiştir. Amaç, Ermeni soykırımını hatırlatmamaktır” demişti.

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