T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hayko Bağdat, Melih Gökçek'e karşı davayı kaybetti; "Mahkeme elin Ermeni'sini tuttu" dedi

Bağdat'a bin 160 TL para cezası verildi

07 Aralık 2015 12:14

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gazeteci Hayko Bağdat'tan şikayetçi olduğu davada, Bağdat’a bin 160 TL adli para cezası verildi.

Sosyal medya üzerinde sevmediği kişilere “Senin kökenin Ermeni mi, sana Ermeni diyorlar” diyen Melih Gökçek’e “Melih Gökçek iğrenç bir adam” diyen Hayko Bağdat’a hakaret davası açılmıştı. 

Mahkeme Ermeni'yi tuttu

Bağdat, twitter'dan cezayı "İlk duruşmada cezayı kitlediler la:)" mesajıyla duyurdu ve "Davayı kaybettim. Mahkeme elin Ermenisini tuttu. Yazıklar olsun:(" dedi.

Bağdat'ın twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

hayko bağdatmelih gökçekdavapara cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24