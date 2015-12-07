Hayko Bağdat, Melih Gökçek'e karşı davayı kaybetti; "Mahkeme elin Ermeni'sini tuttu" dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gazeteci Hayko Bağdat'tan şikayetçi olduğu davada, Bağdat’a bin 160 TL adli para cezası verildi.

Sosyal medya üzerinde sevmediği kişilere “Senin kökenin Ermeni mi, sana Ermeni diyorlar” diyen Melih Gökçek’e “Melih Gökçek iğrenç bir adam” diyen Hayko Bağdat’a hakaret davası açılmıştı.

Mahkeme Ermeni'yi tuttu

Bağdat, twitter'dan cezayı "İlk duruşmada cezayı kitlediler la:)" mesajıyla duyurdu ve "Davayı kaybettim. Mahkeme elin Ermenisini tuttu. Yazıklar olsun:(" dedi.

Bağdat'ın twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle: