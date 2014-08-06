Hayko Bağdat: Etyen Abi, seni okuyanlar Akit okuru, dilini eşek arısı soksun

“Azınlıkların büyük çoğunluğunun ve Musevi cemaatinin neredeyse tamamının Sözcü okuduğunu” yazan Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan’ı eleştiren Taraf gazetesi yazarı Hayko Bağdat, “Artık bizim mahalleye yazmıyorsun Etyen Abi. Artık seni okuyanlar aynı zamanda Akit gazetesi okuru. Bizleri analiz edeceğine öncelikli olarak yeni müşterilerinin davranış biçimini analiz etmende “hayati” önem var. Dilini eşekarısı soksun” dedi.

Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, 3 Ağustos 2014'te yayımlanan yazısında, "Bugün azınlıkların büyük çoğunluğu, ama Yahudi cemaatinin neredeyse tümü Sözcü okuyor. Erdoğan’a hakaretleri ezberleyerek ve aralarında paylaşarak biriktirdikleri öfke ve nefret duygusunu günlük olarak tazeliyorlar. Oysa sorsanız AKP hükumetlerinin bugüne dek en azınlık yanlısı iktidar olduğunu da söylerler! Ama ortada birkaç yüzyıl geriye giden bir Müslüman alerjisi ve gizli aşağılaması var. Bu nedenle Sözcü tarihsel bir psikolojik ihtiyaca cevap veriyor" ifadelerine yer verdi.

Taraf gazetesi yazarı Hayko Bağdat, Mahçupyan'ın bu iddiasına bugünkü (6 Ağustos 2014) yazısıyla tepki gösterdi.

Hayko Bağdat’ın Taraf gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan “Etyen Abi ne diyor” başlıklı yazısı şöyle:

‘Etyen Abi ne diyor’

“... Bugün azınlıkların büyük çoğunluğu ama Yahudi cemaatinin neredeyse tümü Sözcü okuyor. Erdoğan’a hakaretleri ezberleyerek ve aralarında paylaşarak öfke ve nefret duygusunu günlük olarak tazeliyorlar. Oysa sorsanız AKP hükümetlerinin bugüne dek en azınlık yanlısı iktidar olduğunu söylerler! Ama ortada birkaç yüzyıl geriye giden bir Müslüman alerjisi ve gizli aşağılaması var. Bu nedenle Sözcü tarihsel bir psikolojik ihtiyaca cevap veriyor.” (03.08.2014- Akşam)

Şimdi bu analiz yazısı hakkında pek çok itirazda bulunabilir, tespitlere karşı argümanlar geliştirebiliriz elbet. Fakat oraya henüz gelemedik. İsrail’in Gazze vahşetinin sürdüğü, her gün sinagogların kapısında tekbir getiren kalabalıkların biriktiği, Fatih Akın’ın 1915 hakkındaki filmi vizyona girerse beyaz beresini takıp peşimize düşeceğini açıkça beyan edenlerin olduğu bu dönemde Etyen Abi bir şeyi ihmal ediyor.

Artık bizim mahalleye yazmıyorsun Etyen Abi.

Artık seni okuyanlar aynı zamanda Akit gazetesi okuru. Bizleri analiz edeceğine öncelikli olarak yeni müşterilerinin davranış biçimini analiz etmende “hayati” önem var.

Dilini eşekarısı soksun...