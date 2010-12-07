-''HAYIRSIZ KOCA'' EŞİNİ KAZA YERİNDE BIRAKTI KOCAELİ (A.A) - 07.12.2010 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobille çarpıştıktan sonra bir dükkana giren ehliyetsiz sürücü eşini kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Çeşme Sokak'ta Faruk K yönetimindeki 41 KN 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.A'nın kullandığı 41 KS 620 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü Faruk K, yol kenarındaki bir sobacı dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken Faruk K, eşini otomobilde bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede ve sürücünün eşiyle yapılan görüşmede, kaçan sürücünün ehliyetini almaya hak kazandığını ancak emniyetteki işlemlerini tamamlamadığı için ehliyetini almadığını belirledi.