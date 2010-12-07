T24 LogoT24 Logo
Gündem

''HAYIRSIZ KOCA'' EŞİNİ KAZA YERİNDE BIRAKTI KOCAELİ (A.A)

07 Aralık 2010 15:02

-''HAYIRSIZ KOCA'' EŞİNİ KAZA YERİNDE BIRAKTI KOCAELİ (A.A) - 07.12.2010 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobille çarpıştıktan sonra bir dükkana giren ehliyetsiz sürücü eşini kaza yerinde bırakarak kaçtı. Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Çeşme Sokak'ta Faruk K yönetimindeki 41 KN 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.A'nın kullandığı 41 KS 620 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden sürücü Faruk K, yol kenarındaki bir sobacı dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken Faruk K, eşini otomobilde bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede ve sürücünün eşiyle yapılan görüşmede, kaçan sürücünün ehliyetini almaya hak kazandığını ancak emniyetteki işlemlerini tamamlamadığı için ehliyetini almadığını belirledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24