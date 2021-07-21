Hayırseverler tarafından yaptırılmıştı; hasar görünce yıkılan Mareşal Fevzi Çakmak Camii’nin yerine yapılan caminin ismi değiştirildi

Bir grup hayırseverin kendi imkanlarıyla 1963 yılında İstanbul’da yaptırdığı tarihi Mareşal Fevzi Çakmak Camii hasar görünce tümüyle yıkıldı. Yeni camiye ise Hacı Osman Dereli ismi verildi.

İsim değişikliğinin Diyanet İşleri Başkanlığı Küçükçekmece müftülüğü ile dönemin AKP'li Küçükçekmece Belediye yönetimin ortaklaşa karar verdiği ifade edildi. Dernek yönetiminden hayatta kalan tek isim olan Hamdi Öz duruma tepki gösterdi. Hamdi Öz, kaymakam ve müftüyle görüşüp caminin 3 parsel yerinin hayırseverler tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Camii yapılması için bağışlandığını, anlattığını söyledi. Ve isyanını şöyle dile getirdi:

“Tepkiler üzerine Mareşalimizin ismini bina içerisinde bulunan Kız Kur'an Kursuna koymuşlar. Böyle rezalet olmaz. Bu, kurtuluş savaşı kahramanımıza etek giydirmek olur. Ayıp düzeltilmezse dava açacağız.”

Hamdi Öz, Mareşal Fevzi Çakmak Cami'nin tarihini şöyle anlattı:

“1963'te itfaiye çavuşu Kamil Kutval ile birlikte kurtuluş savaşı kahramanımız adına bir cami yapmak için dernek kurduk. Kanarya'da 3 parsel yere tarihi Şişli Cami'nin aynısını yaptık. Ankara'ya gidip Diyanet'ten imam kadrosunu bizzat kendimiz aldık. 2017'de İstanbul'da yaşanan büyük fırtınada caminin önce minaresi yıkıldı, ardından da yıkım kararı alındı.”