Hayırsever işadamından engelli derneğine yer tahsisi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te tepelik alanda bulunduğu için engellilerin gidemediği \'Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği\'ne hayırsever işadamı Ramazan Kurtulmuş yardım elini uzattı. Kurtulmuş, kent merkezindeki bir pasajda bulunan kendisine ait büroyu engelliler derneğine tahsis etti.

Bilecik\'te 2014 yılında kurulan Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği, engellilere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulundu. Kent merkezindeki bir iş merkezinde bulunan dernek yöneticileri kirayı ödemede sıkıntı çekmeye başladı. 60 üyeli Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, ekonomik sıkıntı nedeniyle geçen yıl kent merkezindeki derneği, Refik Öztürk Caddesi\'ndeki bulunan evinin bodrumuna taşıdı. Şeyh Edebali Türbesi\'ne giden yol üzerindeki tepelik alanda bulunan dernek binasına merdiven basamaklarını kullanarak çıkıldığı için bedensel engellilerin buraya gitmekte oldukça zorlanmaya başladılar.

Bilecikli hayırsever işadamı Ramazan Kurtulmuş, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi\'ndeki Kurtulmuşlar Pasajı\'nın bodrum katında bulunan kendisine ait büroyu Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği\'ne tahsis etti. Kurtulmuş, dernek yetkililerinden kira almayacağını belirtti.

Derneği hayırsever işadamının tahsis ettiği büroya taşıyan Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, \"Yeni dernek binasının olduğu binada asansör var. Bedensel engelli üyelerimiz artık derneğimize rahatlıkla gelebilecekler. Hayırsever işadamı Ramazan Kurtulmuş\'a teşekkür ediyoruz\" dedi.

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