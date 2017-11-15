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Hayırsever işadamından Başkale'ye yeni okul

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinin Kırbalı mahallesine, İstanbul'da yaşayan işadamı Ömer Yazgan tarafından iki derslikli ilkokul yapıldı

15 Kasım 2017 17:03

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinin Kırbalı mahallesine, İstanbul\'da yaşayan işadamı Ömer Yazgan tarafından iki derslikli ilkokul yapıldı. Okul, törenle hizmete açıldı.
Başkale ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kırbalı mahallesindeki okulun açılışına, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, okulu yapan hayırsever işadamı Ömer Yazgan, öğrenciler ve veliler katıldı. Daha önce sadece bir dersliği olan ve 63 öğrencinin eğitim gördüğü, okul yıkılıp, yerine iki derslikli okul yaptırıldı. İşadamı Yazgan tarafından yapılan yeni okul sayesinde öğrenciler, artık rahat bir ortamda eğitim görebilecek.
İşadamı Yazgan, geleceğin teminatı çocukların dtaha rahat bir ortamda eğitim görmeleri için böyle bir destekte bulunduklarını söyledi. Yazgan, \"Burada daha önce bir derslik vardı. Ben de bunu öğrenince, ilçedeki yetkililere mahalleye yeni bir okul yapacağımı söyledim. Kendileri bu isteğimi kabul ettiler.Öğrencilerimiz için 2 derslik ve lojman yaptırdık. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ise, mahalleye iki derslikli okul yapa işadamı Ömer Yazgan\'a teşekkür etti. Kaymakam Öztürk, \"Allah herkese nasip etmez böyle güzellikleri. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zorlukları eğitimle aşacağımıza inanıyorum. Bizlerin, eğitim alanında yaptığımız çalışmalarda böyle bir katkıda bulanan saygıdeğer Ömer Yazgan ve ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah burada vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı evlatlar yetişir. Bizler bu okulu sevgili muhtarımıza, vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza emanet ediyoruz\" diye konuştu.

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