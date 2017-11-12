Hayırsever işadamından anlamlı yardım

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de hayırsever işadamı Selahattin Çınar, ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz 150 çocuğun kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı. Konfeksiyon mağazasına giden çocuklar, monttan pantolona, kabandan ayakkabıya beğendikleri giysileri ücret ödemeden aldı.

Denizli\'de Özçınar Mermer\'in sahibi hayırsever işadamı Selahattin Çınar, kış aylarında ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Hayırsever işadamının irtibata geçtiği İnsani Yardım Vakfı (İHH) Denizli il merkezinde ve ilçelerdeki ihtiyaç sahibi, öksüz ve yetim çocukları belirledi. Dolmuşlarla Denizli\'ye getirilen 150 çocuk, hayırsever işadamının belirlediği konfeksiyon mağazasına giderek, monttan pantolona, kabandan ayakkabıya kadar ihtiyaç duydukları ve beğendikleri kıyafetleri giyip para ödemeden ayrıldı.

İşadamı Özçınar, kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarını karşıladıklarını, İHH tarafından belirlenen 150 çocuğun istedikleri tüm kıyafetleri beğenerek aldıklarını belirterek, \"Şirket olarak her yıl çeşitli hayır etkinlikleri düzenliyoruz. Bu yıl da ihtiyaç sahibi çocuklarımı sevindirmek istedik\" dedi.



FOTOĞRAFLI