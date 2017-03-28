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'Hayır'lı fotoğraf paylaşınca işten atılan kantin çalışanı: İşsiz de kalsam hayır!

"Bir şeyi halka soruyorlar ki referandum yapıyorlar; görüşümü paylaşmamda ne sakınca olabilir?"

28 Mart 2017 11:29

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin 2 çalışanı, 'hayır' çıkartmasıyla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyaya koyunca işten atıldı. Zeynep Gürler, “İşsiz de kalsam hayır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Hakan Dirik'in haberine göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin 2 kantin çalışanı, öğrencilerin asansöre yapıştırdığı 'hayır' çıkarması önünde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştıkları için işlerinden atıldı. Zeynep Gürler, “Yaptıkları bir aşağılamadır. Ama işsiz de kalsam hayırda hayır var” dedi.

Katip Çelebi Üniversitesi’nin Çiğli’deki Diş Hekimliği Fakültesi'nde kantin görevlisi olarak çalışan Zeynep Gürler ve iş arkadaşı, 28 Şubat’ta, öğrenciler tarafından asansöre yapıştırılan "Üniversite başkanlığa hayır diyor. Gençlik var" çıkartmasını gördü. Gürler, zafer işareti yaparak çıkartmanın yanında çektikleri fotoğrafı Facebook hesabından paylaştı. Üniversite rektörlüğüne ihbar edilen kantin çalışanları, bağlı oldukları taşeron firma Erzade İnşaat tarafından işten kovuldu. Taşeron firma tarafından tutulan tutanakta, "Tarafımızca yapmış olduğunuz afiş ve sosyal medya paylaşımlarınızda hastane yönetimini kötüleme maksatlı paylaşımlarda bulunduğunuzdan dolayı iş akdiniz feshedilecektir” dendi.

Gürler, "Dayatılan suçlamaları kabul etmiyorum” yazarak tutanağı aldı. Gürler, ülkenin içinde bulunduğu baskı ortamını bildiğini ancak her şeye rağmen üniversite gibi bir kurumdan gelen böylesi bir suçlamayla işinden olmayı beklemediğini söyledi. Üniversite yönetimi ve taşeron şirkete karşı dava açarak hakkını savunacağını belirten Gürler, “Bir şeyi halka soruyorlar ki referandum yapıyorlar. Bize bir seçme hakkı sunulmuş. Bana uyan görüşü paylaşmamda ne sakınca olabilir? Hele bu nedenle üniversiteden nasıl bir suçlama gelebilir. Bize yapılan muameleden sonra, yaptığım şeyin daha da doğru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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