'Hayır'cılardan yeni referandum videosu: Hayırdır gardaş diyeceksin

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da düzenlenecek referandumla getirilmek istenen Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenler, yeni bir video hazırladı. Videoda, daha önceki seçimlerde AKP’ye oy vermiş iki kişi, olan Necmi Dayı ve yeğeninin referandum sohbeti yer alıyor.
İkili arasında geçen sohbette dikkat çeken bazı cümleler ve sorular şöyle:
- Valla dayı biliyorsun, her seçim bunlara oy verdim, bu sefer biraz şüpheliyim.
- Anlayamadım ki ne dümen dönüyor?
- Bunlar devlet için değil kendileri için hazırlamışlar gibi geldi bana.
- Yarın bir gün FETÖ’cü biri gelse ne yapacağız? Her yere sızmış diyorlardı.
- Her gün ‘milli irade’ diyorsun, Meclis’i kapatma yetkisini neden istiyorsun?
- Sen çaycıya kadar FETÖ’cüyü buluyorsun da, ya AKP içinde bir tane mi FETÖ’cü yok?
- Beni bir de en çok Bahçeli ürküttü, bir anda ne olduysa ‘Başkancı’ oldu.
- Sokakta bir tane ‘Evet’çi MHP’li ben daha görmedim.
- (Bahçeli için) Bir de yaşlı kurt dayı o, belki de ‘Hayır’ çıkacağını bildiği için Erdoğan’ı kötü duruma düşürmek için yapıyor.
- Bence ‘Hayır’ çıkarsa, bir kendilerine gelirler, bir toparlanırlar, daha hayırlı olur gibi geliyor.
- AKP’li ol, yine ol ama abarttıklarında da ‘Dur’ demeyi bilmek lazım.
- Zaten ‘Hayır’ çıkarsa da bir şey olmayacak, Erdoğan cumhurbaşkanı olarak devam edecek, AK Parti iktidarı sürecek, Yıldırım 2019’a kadar başbakan olarak yerinde kalacak
- Bir ‘Hayırdır’ çekeceksin ki, herkes kendine bir çekidüzen versin.