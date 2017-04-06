'Hayır'cılardan yeni referandum videosu: Hayırdır gardaş diyeceksin

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da düzenlenecek referandumla getirilmek istenen Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenler, yeni bir video hazırladı. Videoda, daha önceki seçimlerde AKP’ye oy vermiş iki kişi, olan Necmi Dayı ve yeğeninin referandum sohbeti yer alıyor.

İkili arasında geçen sohbette dikkat çeken bazı cümleler ve sorular şöyle: