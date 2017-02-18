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'Hayır'cılar örgütleniyor: Korkusuzca, tüm sınırlamalara itiraz ediyoruz!

"Birlikteliğin, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücüne inanıyoruz"

18 Şubat 2017 11:31

Hayır ve Ötesi, anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu verilmesini yaygınlaştırmak ve oyların korunmasını sağlamak için kampanya başlattı.

Birleşik Haziran Hareketi tarafından da desteklenen Hayır ve Ötesi gönüllüsü olmak için, hayirveotesi.org’daki formu doldurmak gerekiyor. Hayır ve Ötesi, ‘sandık sana emanet’ diyerek, müşahit, yazılım, sandık görevi, tasarım, hukuk gibi alanlarda görev alma çağrısı yapıyor. Hayır ve Ötesi’nin, referandum günü sandık bilgilerini merkezileştirmek üzere bir uygulama da geliştirdi. Mobil uygulama şifreleri yalnızca üyelerle paylaşılacak.

"İtiraz ediyoruz"

Demokratik İtiraz Hareketi, referandumda çalışmak için farklı ideolojiden yurttaşların bir araya geldiği sivil toplum girişimi. 1 Şubat’tan bu yana, sahadalar. Girişim, itirazını şöyle açıklıyor:

“Bizler birlikteliğin, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücüne inanıyoruz. Her sesin duyulduğu, her rengin görüldüğü ve herkesin korkmadan yaşadığı bir Türkiye’ye sahip olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu yüzden, Türkiyemize sahip çıkmak için, büyük bir inançla ve korkusuzca, tüm sınırlamalara itiraz ediyoruz.”

İstanbul’un 13 merkezinde Facebook üzerinden kurulan 'Hayır' meclisleri, tercihhayir.org üzerinden faaliyetlerine başladı

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