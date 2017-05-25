Hayır Partisi’nden CHP’ye ziyaret

Hayır Partisi kurucularından Tuna Beklevic, CHP’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Beklevic, ziyaret hakkında T24’e şunları söyledi:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı seslere ve tüm muhalif isimlere verdiği destekten ötürü teşekkür ettik. Hiçbirimizin derdi makam, mevki, şan ve şöhret değil.

"Hepimiz fedakarlık yapacağız. Farklılıklarımızı azaltacağız; ortak paydalarımızı güçlendireceğiz. Tüm muhalif kesimler olarak oluşan bu olağanüstü enerjiyi gözümüz gibi koruyacağız."

Mansur Yavaş’a ziyaret

Beklevic, ayrıca Mansur Yavaş’a da bir ziyarette bulundu ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'mıza yakışan nazik üslubu ve üretkenliği ile siyasete her zaman yenilikler kazandıran Sn. Mansur Yavaş ile fikir paylaşımında bulunduk. Ortak paydaları çoğaltmak gerekiyor."