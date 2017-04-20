Hayır Partisi: Hiç vakit kaybetmeden erken seçim yapılmalı!

Hayır Partisi kurucusu Tuna Beklevic, 16 Nisan’da yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) usulsüzlükler yaptığını söylerken, “hükümetin bu suç karnesi ile 2 yıl daha ülkeyi yönetmesin mümkün olmadığını” ifade etti ve erken seçim çağrısı yaptı.

Beklevic, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hayır'ı temsil eden Vicdan Cephesi seçimi kazanmıştır. Seçim sürecinde hükümet, sayım esnasında ise YSK sayısız suç işlemiştir. Tüm muhataplar, kurul üyeleri ve suç ortakları bu hukuksuzluktan ötürü yargılanmalıdır. Sonuçlar doğru değildir. İtiraz edilen tüm sandıklar tekrar sayılmalı ve geçersiz oylar iptal edilmelidir. Seçim sonucu hem ahlaken hem de hukuken geçersizdir. Sonuçları geçersiz bir seçim ile OHAL koşullarında apar topar bir rejim inşa edilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bugünden itibaren alınacak olan kararlar da sorgulanmalıdır.

Ülkesini seven vatanseverler olarak demokratik siyasi kanallar çerçevesinde, hukukun içerisinde, kesinlikle şiddetin dışında kalıp bu anlayışla yeni bir muhalefet inşa etmeliyiz. Hayır oyu veren tüm vatandaşlarımızın hayal kırıklığını anlıyoruz. Fakat bu güzel memleketimizin en az yarısı olduğumuzu hatırlamalı, sabırlı olmalı ve haklı mücadelemizi demokratik siyaset alanında gösterebilmeliyiz. Biz çoğulcu bir toplum, gençleri gelecekten umutlu ve farklılıklarıyla güçlü bir Türkiye hayal ediyoruz. Milli olduğumuz kadar kendimize de güveniyoruz. Hakiki bir adalet anlayışına ve gerçek bir demokrasiye inanıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden sıfır baraj, hemen erken seçim ile kurucu meclis ve tertemiz yüzlerle yeni anayasa çalışmalarına başlanmasını talep ediyoruz.

Ülkemizde farklılıklarımızı yok etmek isteyen bu rejime karşı üstteki temel ilkelerimiz çerçevesinde açıkça mücadele edeceğiz. Anadolu'muzun tüm kılcal damarlarına kadar herkesin gönüllerine sevgiyi, kardeşliği, bir arada yaşamı ve unuttuğumuz değerlerimizi anlatmamız gerektiğini hissediyoruz. Bugünden itibaren, hiç mola vermeden, tüm şehirlerimizi içeren Gönül Köprüleri yolculuğumuza başladığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu samimi ve onurlu yürüyüşümüzün ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dileriz.