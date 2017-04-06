Hayır Partisi Genel Başkanı: 'Evet' kampanyasının maliyeti 1 milyar lirayı geçti; 3 tane 'Hayır' afişine tahammül yok

Hayır Partisi Genel Başkanı Tuna Beklevic 'Evet' kampanyasının bütçesinin 1 Milyar TL'yi geçtiğini iddia etti. Beklevic, "üç tane 'Hayır' afişine bile tahammül edemeyen zalimlerle yarışıyoruz" diye konuştu.

Helâl olan her şeye karşı bir zihniyetle mücadele ettiklerini belirten Beklevic; "Kampanyaya alerjileri var. Bir tane afişe bile tahammül edemiyorlar çünkü onlarca bağımsız hayır kampanyası öğrencilerin harçlıkları ve emeklilerin maaşları ile gerçekleştiriliyor. Biz nerede hata yaptık bu halkı niye kaybettik diye endişelendikleri için saldırganca yaklaşıyorlar. Altını çizerek ifade ediyorum ki Hayır kampanyası helal bir kampanyadır. Onun için de bu kampanyanın bereketi vardır" diye konuştu.



Beklevic, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada alttaki ifadelere yer verdi:



Evet kampanyasının bütçesi 1 milyar TL'yi geçti.

Siyasi iktidar bu kadar para ile seçim kampanyası yapmıyor yeni bir rejim inşa ediyor. Bizler tek bir "Billboard" parası ile Anadolu Programı gerçekleştiriyoruz. Evet kampanyası ise kaynağı belirsiz Dünya'nın en vahşi ve acımasız siyasi kampanyasını gerçekleştiriyor. Parti bile kurdurmadılar. Yarattıkları nefret ortamından dolayı insanlar anketlerde "Hayır" demekten korkar hale geldi. Tüm Türkiye'yi Evet afişleri ile donattılar. Binaları Evet afişleri ile giydirdiler. Bizim üç tane "Hayır" afişimize tahammül edemiyorlar. Çünkü birbirinden bağımsız onlarca vatansever grubun hayır kampanyalarının tertemiz yapısından rahatsız oluyorlar. Öğrencilerin harçlıkları, işçilerin maaşları, emeklilerin maaşları ile finanse edilen bağımsız afişlerden korkuyorlar.

Toplantı salonlarını iptal ediyorlar. Helal para ile yazılan her Hayır; kaynağı belirsiz Evet kampanyasını rahatsız ediyor. Hayır kampanyası Helal bir kampanyadır. Onun içinde bereketi vardır. Sadece bizler 66 şehir 155 ilçe ve 1.210 köy ziyareti gerçekleştirdik. Milletimiz soruyor. Biz soruyoruz. Hesap verin; evet kampanyasının bütçesini açıklayın, bu paranın ne kadarı bizim vergilerimiz ile ne kadarı müteahhitler tarafından karşılandı?