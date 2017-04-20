Hayır Partisi: AİHM seçeneğini değerlendiriyoruz

Hayır Partisi kurucusu Tuna Beklevic, kuruluş aşamasında yaşadıkları sıkıntıların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) raporunda yer alması akabinde gerçekleştirdiği açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dışındaki seçeneklerin tıkandığını ve bu konuda başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Avrupa siyasi tarihinde sadece benzer konumda bir örnek bulunduğunu belirten Bekleviç AİHM'in o örnekte kurulması engellenen partiyi haklı bulduğunu sözlerine ekledi. Başvuru için AGİT raporunu bekleyeceklerini söyleyen Beklevic, raporun içeriğine göre bir karar vereceklerini ifade etti.

Beklevic açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi 70 gün boyunca Hayır Partisi'nin kuruluşu ile ilgili hukuk dışı keyfi davranışlara karşı mücadele verdik. Gerek yaygın basın kuruluşlarında gerekse görüşmeler gerçekleştirilerek sorumlulara sürekli uyarılarda bulunduk. Yürürlükteki Anayasamızın 68. maddesi, siyasi partileri demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak tanımlar ve ifadeyi "partiler önceden izin almadan kurulurlar" diye güçlendirir. Oysa İçişleri Bakanlığı izninde ötesinde birçok keyfi engelleme icat ederek ve birçok yasayı çiğneyerek, Hayır Partisi'nin kuruluşunu fiilen engellemiş ve çok partili döneme geçtiğimizden bu yana en ciddi siyasi hak ihlallerinden birisini yapmıştır.

Hukukta biziz kanun da biziz mahiyetindeki tavra karşılık olarak iki ayrı milletvekilinin bahsi geçen engellemeleri TBMM'ye taşımasına (Sn. Özgür Özel 7 Mart 2017 Sayı: 9107 ve Sn. Barış Yarkadaş'a 2 Mart 2017 Sayı: 9028) rağmen bir sonuç alamadık.

Hayır Partisi'ne yapılan hukuksuzluklar ve engellemelerin AGİT raporuna girmesinden bu yana üzerimizdeki baskılar daha da arttığı görüyoruz. Bu gelişmeler üzerine yetkililerimiz 18 Nisan Salı günü partinin akibeti ile ilgili tekrar bir görüşme yapmamıza rağmen yine bir sonuç alamadık.

Türkiye siyasi tarihine geçen bu utanç karşısında AİHM seçeceğini değerlendirebileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.