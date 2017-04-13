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“Hayır için el ele” İstanbul Boğazı’nda

"Gelmezseniz bir eksik kalacağız"

13 Nisan 2017 19:37

16 Nisan’da yapılacak referandum için bir grup İstanbul’da Ortaköy’den Emirgan’a kadar 18 otobüs durağında buluşacak. “Gelmezseniz bir eksik kalacağız” diyen grup, 15 Nisan Cumartesi günü için buluşma çağrısında bulundu.

Grubun çağrısı şöyle:

Referandum süreci demokrasiye sahip çıkmak ve dayanışma içinde baskı rejimine karşı direnmek için bize bir fırsat verdi. Farklı partiler, sivil girişimler, aktif bireyler bu süreçte memleketimizin geleceğine sahip çıktılar. 

Halkımız parlamenter rejime ve demokrasiye sahip çıktı ve bunu referandumda da gösterecek. 

Referandum öncesi kalbi demokrasi için atan herkesi 'Hayır' için el ele tutuşmaya davet ediyoruz. 

Ortaköy ve Emirgan arasında 18 otobüs durağında buluşuyoruz.

Aşağıdaki otobüs duraklarından birine gelip bayrağınızı alıp elele tutuşmaya geçiyoruz. 

Saat 13.00'te sizi bekliyoruz. 

Gelmezseniz bir eksik kalacağız. 

Otobüs durakları

Emirgan, Çınaraltı, Boyacıköy, Baltalimanı, Baltalimanı Hastanesi, Necip Bey Bağı, Rumelihisarı, Aşiya, Boğaziçi Üniversitesi, Küçük Bebek, Bebek, Çamlıbahçe, Arnavutköy, Kolej, Kuruçeşme, Muallim Naci Caddesi,  Şifa Yurdu, Ortaköy

 

    

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