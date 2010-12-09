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Dünya

HAYIR İÇİN 70'DEN FAZLA GİTARINI SATIYOR LONDRA (A.A)

09 Aralık 2010 19:41

-HAYIR İÇİN 70'DEN FAZLA GİTARINI SATIYOR LONDRA (A.A) - 09.12.2010 - İngiliz müzisyen Eric Clapton, kişisel koleksiyonundan 70'den fazla gitarı, Antigua'daki uyuşturucu ve alkol rehabilitasyon merkezine gelir sağlamak için satışa çıkarıyor. New York'ta Bonhams müzayedeevindeki açık artırmanın 9 Mart 2011'de yapılacağı bildirilirken, satılacak müzik aletleri arasında Jeff Beck, J.J. Cale ve Joe Bonamassa'nın bağışladığı aletlerin de bulunduğu kaydedildi. Bonhams açıklamasında, Fender, Gibson, Marshall, Martin ve Music Man gibi şirketler tarafından üretilen gitar ve amfilerin 300 ila 30 bin dolar arasında fiyatlarla alıcı bulmasının beklendiği belirtildi.

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