"Hayır' diyenlere ne yapacağız?" sorusuna ateş ederek yanıt veren AKP'li yönetici: Espri yaptım!

AKP Sinop il teşkilatı yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım, referandumda “hayır” diyecek olanları silahla tehdit eder nitelikte olan görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından ardından, özür dileyerek, AKP’den istifa etti. Yıldırım özür açıklamasında, "Aslında bunu kendi aramızda espri amaçlı çekmiştik. Çekim tarihi de 26 Ocak 2017 yani Cumhurbaşkanı referandum kararını imzalamadan iki hafta filan önce" ifadesini kullandı.

“halksesi.com”dan Mete Çağdaş’ın yayımladığı videoda, kayıt yapan ve kendisi de AKP yönetiminde olan şahıs, AKP’li yönetici Musa Yıldırım’a “Musa Ağabey güçlü Türkiye’ye hayır diyenlere ne yapacağız?” sorusunu yönletti. AKP’li Yıldırım ise bu soru karşısında 4-5 el elindeki silahını ateşleyerek yanıt verdi. Görüntülerinin Sinop'ta paylaşılmasının ardından Yıldırım, özür dileyerek, AKP'den istifa ettiği yönünde açıklama yaptı.

İşte o görüntüler:

"Espri amaçlı çekmiştik"

“halksesi.com’un haberine göre; AKP'li Musa Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi:

“Aslında bunu kendi aramızda espri amaçlı çekmiştik. Çekim tarihi de 26 Ocak 2017 yani Cumhurbaşkanı referandum kararını imzalamadan iki hafta filan önce. Fakat şimdi bunu sosyal medyada paylaşanlar sanki yeni çekilmiş ve referandumda hayır diyenlere gözdağı veriliyormuş gibi bir algı operasyonu içindeler. Öncelikle şunu belirteyim hava o gün rüzgarlı ve soğuktu, videoyu çeken arkadaşımın bana ne dediğini anlamadım bile. Silahı denemek için suya doğru ateş ettim ve bunu da anı olsun diye çektiğimizi düşündüm. Meğer çeken arkadaşım sonradan videoyu izleyince öğrendiğim o cümleyi kurmuş. Ve kurulan cümlede de dikkat edilirse referandumda hayır diyenlere ne yapacağız diye bir soru yok. Daha sonra Bunu çeken arkadaşım bana göndereyim diye yanlışlıkla il teşkilatımıza ait whatsapp gurubunda paylaşınca, yönetimdeki beni çekemeyen bir şahıs da bunu dışarıya sızdırmış. Durum böyle olunca da istifamı verdim ve aktif siyasetten çekildim. Böyle olsun istemezdim yanlış anlamalara sebebiyet verdiğimden ötürü çok üzgünüm. Türk kamuoyundan özür diliyorum.”