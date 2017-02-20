"Hayır diyenler PKK'yla aynı muameleyi görecek" diyen Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili hakkında inceleme izni

HSYK 3.Dairesi, referandum ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayır' oyu verecek olanlar PKK'yla aynı muameleyi görecekler; küsmece yok!" ifadelerini kullanan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu hakkında soruşturma yapılması için izin verdi.

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Başsavcı Vekili Kayafoğlu'nun Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajı dolayısıyla HSYK 3. Dairesince inceleme izni verildiğini bildirdi. Kayafoğlu hakkında müfettiş raporu hazırlanacağını aktaran Yılmaz, rapor doğrultusunda gereğinin yapılacağını söyledi.

Yılmaz, Kayafoğlu hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından HSYK'nın da ilk iş günü harekete geçerek, inceleme izni verdiğini kaydetti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu, Twitter hesabından "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok." paylaşımında bulunmuştu.