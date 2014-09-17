T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Hayır' diyenler önde

İskoçya’nın Büyük Britanya'dan ayrılması yönündeki referanduma az kaldı. Son anketlere göre, ayrılığa "hayır" diyenler önde.

17 Eylül 2014 12:41

18 Eylül'deki referandum öncesi yapılan iki kamuoyu anketinde İskoçya'nın Büyük Britanya’dan
ayrılmasına karşı çıkanlar önde görünüyor.

ICM Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, yüzde 45'lik bir oran İskoçya'nın bağımsızlığına ‘hayır'
derken yüzde 41'lik bir kesim onay verdi. Ancak yüzde 14'lük bir kesim hâlâ net kararını
veremediğini bildirdi.

Opinium Enstitüsü tarafından yapılan ankette de ‘hayır'
diyenler öndeydi. Ankete katılanların yüzde
49'u ayrılığa ‘hayır' dedi. Yüzde 45'lik bir oran referandumda ‘evet' oyu vereceğini kaydetti.

Birleşik Krallık'ın kuzeyinde, doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen ve yaklaşık 5,5 milyon kişinin
yaşadığı İskoçya'da halka, 18 Eylül 2014 tarihinde, "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusu
yöneltilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Büyük BritanyaEylülEnstitüsüKrallıkDeutsche Welle Türkçe dpa BS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24