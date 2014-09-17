'Hayır' diyenler önde

18 Eylül'deki referandum öncesi yapılan iki kamuoyu anketinde İskoçya'nın Büyük Britanya’dan

ayrılmasına karşı çıkanlar önde görünüyor.

ICM Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, yüzde 45'lik bir oran İskoçya'nın bağımsızlığına ‘hayır'

derken yüzde 41'lik bir kesim onay verdi. Ancak yüzde 14'lük bir kesim hâlâ net kararını

veremediğini bildirdi.

Opinium Enstitüsü tarafından yapılan ankette de ‘hayır'

diyenler öndeydi. Ankete katılanların yüzde

49'u ayrılığa ‘hayır' dedi. Yüzde 45'lik bir oran referandumda ‘evet' oyu vereceğini kaydetti.

Birleşik Krallık'ın kuzeyinde, doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen ve yaklaşık 5,5 milyon kişinin

yaşadığı İskoçya'da halka, 18 Eylül 2014 tarihinde, "İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı?" sorusu

yöneltilecek.