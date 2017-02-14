'Hayır diyen şeytandır' sözlerine vatandaştan tepki: Allah'tan korkun, her şey elinizde; çekin elinizi dinimizden!

Partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği için 16 Nisan'da gidilecek referandum öncesi, İlahiyatçı Vehbi Güler tarafından yapılan "Cenabı Hakka kafa tutan bir şeytan vardı o da 'hayır' dedi" benzetmesine dindar bir vatandaştan tepki geldi.

Sosyal medyada bir video yayınlayan vatandaş, "Ne demeye getiriyorsunuz? 'Evet' diyenler melek, 'hayır' diyenler şeytan mı? Bunu emreden baştaki 'reis' de Allah mı demeye getiriyorsunuz?" diyerek dinin alet edilmesine isyan etti.

"Her şeyiniz var; televizyonlar sizde, gazeteler sizde..."

Referandumla ilgili çeşitli benzetmelerle "dini alet edenlere" seslenen vatandaş çektiği videoda şu sözlerle tepki gösterdi:

"Din böyle pislikleri kurutmak için kağıt peçete gibi kullanılır mı? Allah'tan korkun. Ne demek istiyorsunuz? Her şeyiniz var; televizyonlar sizde, gazeteler sizde, milyonlarınız var, reklamcılarınız var... Her şey elinizde. Bunlarla yetinin. Dinimizden çekin ellerinizi. Ne demeye getiriyorsunuz? 'Evet' diyenler melek, 'hayır' diyenler şeytan mı? Bunu emreden baştaki "reis" de Allah mı demeye getiriyorsunuz?"

İşte o video:

Beyaz TV'de skandal sözler: Hayır diyenler şeytan...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in Genel Koordinatörü olduğu Beyaz TV'de anayasa değişiliği için gidilecek referandumda 'hayır' oyu verecekler için skandal sözler sarf edilmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre; "Hayatta her şey var" isimli programa konuk olarak ilahiyatçı Vehbi Güler, programda 'şeytanı' anlatırken 'hayır' diyenleri şeytana benzetmiş, "Cenabı Hakka kafa tutan bir şeytan vardı o da 'hayır' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Vehbi Güler'in sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, "İslam'ı da referandum oylamasına alet ettiği" yorumları yapılmıştı.

İşte Vehbi Güler'in o sözleri sarf ettiği anlar: