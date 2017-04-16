'Hayır' cephesinden AA verilerine ve 'mühürsüz zarf' kararına itiraz

Referandumda açılan sandıklarda Anadolu Ajansı'nın "Evet" oylarını az farkla önde göstermesine CHP ve HDP'den çeşitli itirazlar geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "1,5 milyon geçersiz oy, geçerli sayılmıştır. CHP'liler sandıkları terk etmeyin. Tüm örgütlerimiz itirazları takip ediyor" dedi.

Partisinin genel merkezindeki konuşmasında sandıkların yaklaşık üçte birine itiraz edeceklerini açıklayan Aksünger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet eliyle bir 'Evet' operasyonu yapılıyor...Hiçbir arkadaşımız sandıkları terk etmesin. Şimdiden ben herkese hayırlı olsun diyorum. AA tamamen manipülasyon üzerine kurulmuş durumda. Şu anda oy hırsızlığına zemin hazırlanıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından yaptığı Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlara itiraz etti.

Barış Yarkadaş, kendilerine ulaşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre sandıkların yüzde 70'i açılmışken evet oranının yüzde 50,3 olduğunu söyledi.

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ da YSK'nın "mühürsüz zarfların dışardan getirildiği kanıtlanmadığı sürece geçerli kabul edilmesi" kararına itiraz etti.

Ümit Özdağ FOX TV'ye yaptığı açıklamada, "YSK'nin aldığı karar hukuken kabul edilebilir değil. Diyor ki 'dışarıdan gelmesinin ispatlaması durumunda' kim ispatlayacak bunu? AKP'li üye itiraz ediyor ve bunu üzerine karar veriyor ve buna göre bir sayım yapılıyor. Bu iş henüz bitmedi. YSK'nın aldığı bu karar çok ciddi bir karardır. Kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

HDP de Twitter hesabından bir açıklama yaparak sonuç ne olursa olsun sandıkların üçte ikisine itiraz edeceklerini duyurdu.

Partinin paylaşımında "Bize ulaşan veriler, 3-4 puan düzeyinde manipülasyona işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.