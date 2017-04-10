'Hayır' çalışması yapanlara satırla saldıran zanlı tutuklandı

İstanbul Sefaköy'de önceki gün hayır çalışması yapan Birleşik Haziran Hareketi (BHH) üyelerine satırla saldıran zanlı F.Ç. tutuklandı.



Olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00'da Armoni Park Alışveriş Merkezi önünde yaşandı. 16 Nisan'da gerçekleşecek referandum için hayır çalışması yapan BHH üyelerine, kamyonunu ani frenle durduran bir kişi satırla saldırdı. Saldırganın hayır çalışması yapanlara, "Burda hayır diye bağıramazlar", "Sürün bunları buradan", "Hayır demenize izin vermem", "Bunlar vatan haini" Ben bunların hepsini kaldırırım" diye bağırdığı öğrenildi. Birleşik Haziran Hareketi üyelerinin şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alındı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen ve isminin F. Ç. olduğu öğrenilen zanlı buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.