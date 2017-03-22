"Hayır çalışması yapanlara saldırılar, evet çıkarsa kurulacak zorbalık düzeninin fragmanı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul Şişli’de hayır çalışması yaparken saldırıya uğrayan kadınlara destek ziyaretinde bulundu. “Hayır diyenlere saldıranlar, başkanlık gelirse neler yapmaz? Hayırcılara saldırılar, evet çıkarsa kurulacak zorbalık düzeninin fragmanları” ​değerlendirmesinde bulunan Cankurtaran “Hayır çıkacağını anladıkça birileri korkuyor ve saldırıyor. Ancak korktukları başlarına gelecek ve hayır kazanacak” ​ifadesini kullandı.

​Cankurtaran, ​20 Mart Pazartesi günü Eskişehir Mahallesi'nde "Hayır" çalışması yaparken saldırıya uğrayan CHP'li kadınları ziyaret etti. Saldırıya uğrayan kadınlar, ev ziyareti yaptıkları sırada 7-8 kişilik bir grubun önce sözlü daha sonra fiziki müdahalesine maruz kaldıklarını anlattı. Kadınlar, haber verilen polisin olay yerine gelmesi ile uzaklaşan saldırganların arasında yer alan ve olay sırasında bıçak çektiği belirtilen bir kişinin gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldüğü aktarıldı."

"​Evet çıkması durumunda

kurulacak düzenin ön fragmanı"

Saldırıya uğrayan CHP üyelerine geçmiş olsun diyen Cankurtaran, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kimse sizleri sahipsiz sanmasın. Biz hayır diyerek ülkemizi, milli iradeyi, demokrasiyi savunuyoruz. Şehir eşkiyalarından korkup sokakları terketmeyeceğiz. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar nasıl bu ülke için canını bile ortaya koyduysa bizler de ülkemiz, demokrasimiz için gerekirse bedel ödemekten korkmuyoruz. Bir tarafta devletin bütün imkanlarını arkasına alarak evet çalışması yapan bir iktidar var. Ancak ne yapsalar ne etseler eveti anlatamıyorlar. Onların bu çaresizliğini gören bazı yandaş çevreler durumdan vazife çıkarmış olacak ki sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi her gün farklı bir yerde hayır diyenlere saldırıyor. Pazartesi günü Şişli’de üyelerimize saldırıldı. Yine son birkaç gün içinde Gaziantep Şahinbey’de, Manisa’da, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda saldırılar oldu. Tokat’ta iki genç kızımız 6-7 tane kendisine insan diyemeyeceğimiz adamın saldırısına uğradı. Saldırılarda özellikle kadınlar hedef alınıyor. Eşlerine yan gözle bakılsa adam öldürecek tipler, sırf hayır diyor diye toplanıp kadınlara saldırabiliyor. Böyle bir zalimlik nerede görüldü? Bugün hayır diyenlere saldıranlar yarın başkanlık gelirse neler yapmaz? Hayırcılara yönelik saldırılar evet çıkması durumunda kurulacak zorbalık düzenin ön fragmanları.

​"Korkmakta haklılar"​

Korkmakta haklılar. Korktukları başlarına gelecek ve referandumdan hayır çıkacak. Halk demokrasiye, cumhuriyete, iradesine sahip çıkacak. Birileri de hayalini kurdukları o zorba, keyfi düzende rant sağlama, koltuk kapma hayalini gerçekleştiremeyecek​.

Ev ve iş yeri ziyareti

Cankurtaran konuşmasının ardından aralarında saldırıya uğrayan kadınların da olduğu bir grupla​ birlikte Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi’nde ev ve iş yerleri ziyaretleri yaparak, sokaktaki vatandaşlarla görüşerek referandumda neden ​"H​ayır" denilmesi gerektiğini anlattı. Kimi vatandaşların evlerinin balkonlarına çıkarak Cankurtaran’a seslenerek referandum hakkında bilgi almaya çalıştığı görüldü.