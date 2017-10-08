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'Hayır' bahanesiyle yaşlıları dolandıran şüpheli yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, yanlarına yaklaştığı yaşlılarla sohbet edip, güvenlerini kazandıktan sonra 'hayır yapma' bahanesiyle onları dolandıran 53 yaşındaki T

08 Ekim 2017 17:12

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, yanlarına yaklaştığı yaşlılarla sohbet edip, güvenlerini kazandıktan sonra \'hayır yapma\' bahanesiyle onları dolandıran 53 yaşındaki T.G., yakalandı. T.G.\'nin, 7 kişinin toplam 3 bin 550 TL parasını dolandırdığı belirlendi.
74 yaşındaki S.G.\'nin yanına yaklaşan T.G., \"Oğlunun arkadaşıyım. Almanya\'dan geldim. Hayır yapmak istiyorum. Sana da hayrına 100 lira veririm ama üzerimde 5 adet 200 lira var. Sende bozuk var mı?\" dedi. Şüpheli, 200 liraları göstererek, S.G.\'den 600 TL aldıktan sonra \"Bir yakınımın mevlidi var, orada da sadaka vereceğim. Geldiğimde sana paranı veririm\" diyerek gitti ve bir daha dönmedi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.G., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin, daha önce benzer suçlardan sabıkası olan ve hakkında arama kararı bulunan T.G. olduğunu belirledi. Ayrıca benzer şekilde dolandırılan 6 kişinin de T.G.\'yi eşkal tanıma sisteminden teşhis etmesi üzerine dosyalar birleştirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, T.G.\'yi  dün evinde yakaladı. 7 kişiyi, toplam 3 bin 550 TL dolandırdığı belirtilen T.G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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