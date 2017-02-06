'Hayır' afişine silahlı tehdit

İstanbul’un Halkalı semtinde “Hayır” afişi asan Emek Partisi (EMEP) ve Emek Gençliği üyeleri, silahla tehdit edildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, bugün saat 14.00 sıralarında “Hayır” kampanyası için afiş çalışması yapan 4 gencin önleri, sivil, bakır renkli, spor bir araç tarafından kesildi.

Araçtan inen bir kişi, “Memlekette OHAL var, yaptığınız bu iş yasal mı?” diyerek afiş asılmasına engel olmak istedi. Gençlerin itiraz etmesi üzerine, aracın torpido gözünden silahını çıkartan kişi, “Ben size yasal mı değil mi gösteririm” diyerek tehditler savurdu.

27 Ocak akşamında da, Maltepe’de “Hayır” afişi asan gençler önce tehdit edilmiş, daha sonra ise silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir CHP’li genç yaralanmıştı.