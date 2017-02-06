T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hayır' afişine silahlı tehdit

Halkalı'da "Hayır" afişi asan Emek Partisi ve Emek Gençliği üyeleri, silahla tehdit edildi

06 Şubat 2017 20:40

İstanbul’un Halkalı semtinde “Hayır” afişi asan Emek Partisi (EMEP) ve Emek Gençliği üyeleri, silahla tehdit edildi.

Evrensel gazetesinin haberine göre, bugün saat 14.00 sıralarında “Hayır” kampanyası için afiş çalışması yapan 4 gencin önleri, sivil, bakır renkli, spor bir araç tarafından kesildi.

Araçtan inen bir kişi, “Memlekette OHAL var, yaptığınız bu iş yasal mı?” diyerek afiş asılmasına engel olmak istedi. Gençlerin itiraz etmesi üzerine, aracın torpido gözünden silahını çıkartan kişi, “Ben size yasal mı değil mi gösteririm” diyerek tehditler savurdu.

27 Ocak akşamında da, Maltepe’de “Hayır” afişi asan gençler önce tehdit edilmiş, daha sonra ise silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir CHP’li genç yaralanmıştı.

 

ETİKETLER

hayırafiştehdithalkalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24