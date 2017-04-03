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‘Hayır’ afişi ikinci kez tahrip edildi

Bolu'da aynı yere asılan afişe ikinci saldırı...

03 Nisan 2017 20:28

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde CHP’nin astığı ’hayır’ afişi, ikinci kez tahrip edildi. ’Hayır’ yazıları sprey ile boyanan afişe ’evet’ yazıldı.

CHP İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ’Demokrasi nöbeti’ tutulan ve ’Demokrasi Köşesi’ adı verilen Atatürk Caddesi’ndeki meydana, anayasa referandumu ile ilgili hazırlanan ’hayır’ afişini astı. Geçen 26 Mart gecesi AKP'nin referandum çalışmalarında kullandığı belirtilen minibüsten inen 4 kişi, sprey boya ile afişi tahrip etti. Afişin tahrip edilmesi belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya tepki gösteren CHP’liler, aynı yere yan yana iki afiş astı. ’Hayır’ afişleri, dün gece 03.40 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından aynı şekilde yine tahrip edildi. Belediyenin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, afişteki ’hayır’ yazıları sprey ile boyanırken ’evet’ yazıldı. CHP İlçe Başkanlığı, afişlerin ikinci kez tahrip edilmesine tepki gösterdi.

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