-HAYFA'DA GAZ SIZINTISI: 3 ÖLÜ, 8 YARALI TEL AVİV (A.A) - 24.11.2010 - İsrail'in sahil kenti Hayfa'daki petrol rafinerisinde meydana gelen zehirli gaz sızıntısında, rafineri çalışanlarından 3'ü hayatını kaybetti, 8'i yaralandı. Sızıntının dün gece meydana geldiği, olay yerine giden kurtarma ekiplerinin gazdan zehirlenen 4 kişiyi, bilinci kapalı ve solunumları durmuş halde rafinerinin yanında bulduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisinin hastaneye ulaştırılmalarından hemen sonra, bir kişinin sabaha karşı öldüğü belirtildi. Yaralı rafineri çalışanlarının durumlarının kontrol altında olduğu kaydedildi. Ayrıca iki sağlık görevlisinin tedavi gördüğü bildirildi. Sızıntıya neyin yol açtığı ve zehirli gazın ne olduğu açıklanmadı. Rafineri yetkilileri yaptıkları açıklamada, tesislerin geçen ay bakım çalışmaları nedeniyle kapatıldığını, işçilerin maske dahil gerekli tüm koruyucu donanımla çalıştığını belirterek, sızıntının fark edilir edilmez durdurulduğunu ifade etti. İsrail Çevre Bakanlığının Hayfa bölgesi yetkilisi Şlomo Katz, olayın işçilerin ihmalinden kaynaklanan bir "iş kazası" olduğunu belirtirken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer, Hayfa'daki rafineri tesislerinin "bir nükleer bomba gibi tehlike arz ettiğini" söyledi. Ben-Eliezer, şu anda Bakanlığına bağlı müfettişlerin araştırma yürüttüğü tesislerin tehlike yaratmaya devam etmesi halinde kapatılacağını da belirtti. Hayfa'nın merkezindeki tesisler 2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasındaki 34 günlük savaş sırasında da hedef olmuş, Lübnan'dan fırlatılan bir Katyuşa roketi, tesis yakınına düşmüştü. Muhtemel bir kazanın veya saldırının yol açacağı zayiatın çok büyük olacağı gerekçesiyle çevreciler ve bölgede yaşayanlar rafinerinin buradan kaldırılmasını istiyor.