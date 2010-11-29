Haydarpaşa'daki yangına Ulaştırma Bakanı'ndan açıklama

T24 - Tarihi Haydarpaşa Garı'nın çatısında çıkan yangınla ilgili olarak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ilk kez açıklama yaptı : "Haydarpaşa, daha yüzlerce yıl görevine devam edecektir"









"Atılan sulardan dolayı tabi ki alt katlara su dolmuştur. Burada bulunan bazı elektronik cihazlar, eşyalar zarar görmüştür. Yangına başlaması, müdahale edilmesi bu şekildedir. Yangın söndürme işleminin tamamlanmasını müteakip hemen İtfaiye, Savcılık, Valilik, Demiryolları Genel Müdürlüğü, ilgili tüm kurumlar üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmişler. Hala yukarıda Emniyet'in olay yeri ekibi, bilirkişiler ve ondan önce de Savcılık incelemesi tamamlanmaktadır."



'Yangın ucuz atlatılmıştır'





"100 yıllık tarihi ve kültürel mirasımız olan Haydarpaşa Garı bilindiği gibi Sultan 2. Abdülhamit döneminde İstanbul-Bağdat Demiryolu seferlerinin başlama anısına 1906 yılında inşaatına başlanmış ve Ağustos 1908 senesinde hizmete girmiştir. 102 yıllık tarihi geçmişi olan, İstanbul'un çok önemli garı, yerine konulması çok zor olan bu eserimiz İtfaiye görevlilerimizin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve ekibinin olağanüstü gayretleri sonucu büyük bir felaketten kurtarılmıştır. Yangın ucuz atlatılmıştır.



"Tesellimiz yangın esnasında can kaybı olmaması ve de yangının katlara sirayet etmeden çatıda kontrol altına alınması olmuştur. Yanan çatı kısımları orijinaline uygun olarak en kısa zamanda yeniden yapılacak ve 100 yıllık tarihimize tanıklık eden Haydarpaşa, daha nice yüzlerce yıl bu görevini yapmaya devam edecektir.



"Birinci iş yangını söndürmektir. İkinci iş; bilirkişiler, Emniyet'in olay yeri araştırma ekipleri ve Savcılık olmak üzere çeşitli kanallardan soruşturması sürmektedir. Bilirkişiler, yaptıkları inceleme sonucu yangın nedenini ortaya koyacaklardır.



"Bu yangınla ilgili ortaya atılan iddialar vardır. Kasıt diyen var, ihmal diyen var. Bütün bunlar en ince detayına göre araştırılacak, en ufak bir kabahat varsa ortaya çıkarılacak, müsebbibleri de gerektiği şekilde cezalandırılacaktır.



"Onarımın yangınla ilgisi olup olmadığı yine incelemeden sonra ortaya çıkacak. Bir onarım olduğu doğrudur, detaylar da bellidir. Çatının muhtelif yerlerinde sızıntılar olduğu için açık olan noktalara köpük sıkılmış, pencerelerden su sızıntısını önlemek için branda kaplaması yapılmış, izolasyon malzemesi çatıda kullanılmış. 9'da başlayıp 15.10'a kadar devam etmiş. 12'de kalorifer tesisatında kaçak olduğu iddia edilmiş, 12-12.45 arasında tamir edilmiş. Onu da gördük yukarıda. OPrada yanma söz konusu değil.





'Bir çalışma olduğu doğrudur'



"Bir çalışma olduğu doğrudur. Yangının çıkmasından 10 dakika öncesine kadar bir faaliyet olmuştur. Elektirik tesisatı, çalışma esnasında herhangi bir tehlike olmaması için tamamen kapatılmış vaziyette çalışma gerçekleştirilmiş. Bittikten kısa süre sonra da yangın vuku bulmuştur. Yangına karşı bina dahiline ve çatıda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır"



Bakan, çalışmanın izinsiz yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine ise, elindeki izin belgesini göstererek şunları kaydetti:





"Bazı yerlerde dile getirdiler bu iddiaları. Bu izin yazısıdır. Birinci grup koruma altında olan binadır, dolayısıyla Belediye tarafından değil, Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı tarafından verilir izin. 5. kurula bağlıdır burası, yazılı izin 2010'un 2. ayında 5. kuruldan alınmıştır"



Bir gazetecinin, havadan müdahale yapılmamasının sebebini sorması üzerine, Bakan Yıldırım, "15 dakikada yangına müdahale etkili şekilde yapılmıştır. Hiç bir araç bundan daha hızlı yangın mahalline erişemez bu bir. Ama bir yangına nasıl müdahale edileceği herkesin, seyircilerin, sokaktan geçenlerin vereceği fikirlere göre olmaz. Burada yangını yöneten bir amir vardır, denizden de karadan da müdahale eden bütün yangın söndürme unsurları onun sevk ve idaresinde çalışır. dolayısyla böyle bir ihtiyaç duyulmamıştır. Valilikle de temas halinde olarak her ihtimale karşı 2 adet yangın söndürme uçağını Sabiha Gökçen'e gönderdik biz zaten ama ihtiyaç kalmadan yangın söndürüldü" cevabını verdi.







Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Yapılan her türlü bakım onarım işi yıllardır aynı usüllerle yapılıyor ve gereken bütün tedbirler alınıyor. Tarihi orijinaline uygun olarak yeniden yapılma işi değildir bu çalışma. Basit yağmur suyu sızıntılarının önlenmesine yönelik tedbirden ibarettir".



