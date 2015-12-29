T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haydarpaşa’da patlama

Patlamanın akü takviyesi yapılan TIR'ın alev alması sonucu patladığı öğrenildi

29 Aralık 2015 10:41

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde park halinde bulunan bir TIR’a akü takviyesi yapılırken deposu alev alıp patladı.

Milliyet’in haberine göre Ro-Ro limanı yakınında bir TIR'a başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken yakıt deposu alev alıp patladı ve yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri liman kapısında güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışı kapattı. İtfaiye ekiplerinin su ve köpükle müdahalesi sonucu yanan tır söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi.

 Yangın nedeniyle yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan TIR şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan TIR'ın Ukrayna plakalı olduğu ve narenciye yüklü olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haydarpaşapatlamatıraküalev

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24