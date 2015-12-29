Haydarpaşa’da patlama

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde park halinde bulunan bir TIR’a akü takviyesi yapılırken deposu alev alıp patladı.

Milliyet’in haberine göre Ro-Ro limanı yakınında bir TIR'a başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken yakıt deposu alev alıp patladı ve yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri liman kapısında güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışı kapattı. İtfaiye ekiplerinin su ve köpükle müdahalesi sonucu yanan tır söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan TIR şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan TIR'ın Ukrayna plakalı olduğu ve narenciye yüklü olduğu bildirildi.