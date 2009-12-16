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Ekonomi

Haydarpaşa'da 3 gözaltı ve tren yola çıktı

16 Aralık 2009 03:53

Geçici olarak görevden alınan 16 TCDD çalışanının görevlerine iade edilmediği gerekçesiyle Haydarpaşa Garı'nda eylem başlatan sendika üyelerine müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haydarpaşa Garı'nda güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, burada toplanarak basın açıklaması yapan Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Ulaşım-Sen) ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyelerine, seferleri engelledikleri gerekçesiyle garı terketmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan ve şarkı söyleyerek halay çekmeyi sürdüren gruba polis ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet polisleri, gruptakileri kalkanlarla iterek garın dışına çıkardılar. Bu sırada yaşanan arbedede kimi basın mensupları da polisin müdahalesine maruz kaldı.

Polis, sendika üyesi gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Eylemci grubun Haydarpaşa Garı önündeki bekleyişi sürerken, seferlerin halen yapılamadığı garda kimi yolcuların tren içindeki bekleyişleri de devam ediyor.

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