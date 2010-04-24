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Haydarpaşa'da '24 Nisan' gerginliği

1915 olayları için Haydarpaşa'ya gelen İHD üyelerine, aralarında emekli Org. Edip Başer'in de bulunduğu bir grup tepki gösterdi.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - 1915 olaylarını anmak için Haydarpaşa Garı’na gelen İHD üyelerine, aralarında emekli Org. Edip Başer’in de bulunduğu bir grup tepki gösterdi.


İHD üyesi bir grup, 1915 olaylarıyla ilgili anma töreni yapmak için Haydarpaşa Garı’na geldi. Grup açıklama yaparken, aralarında emekli Orgeneral Edip Başer ve emekli büyükelçilerin de bulunduğu başka bir grup da gara gelirken, İHD üyelerine tepki gösterdi.


Emekli Orgeneral Başer, “soykırım” iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, Türkiye’nin hiçbir millete karşı soykırım yapmadığını söyledi.


HD üyelerini açıklamaları sırasında iki grup arasında zaman zaman söz düellosu yaşandı. İHD üyeleri tartışmaların ardından gardan ayrıldı.


Beyoğlu’na toplanan bir grup İHD üyesi de, ellerinde 24 Nisan 1915'de gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamadığı öne sürülen ''139 Ermeni aydın''ın fotoğrafıyla oturma eylemi yaptı.


Bu arada, bu akşam saat 19:00'da bir grup aydın, “büyük felaket” olarak adlandırdıkları 1915 olayları için Beyoğlu’nda bir anma gerçekleştirecek.

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