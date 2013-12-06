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Haydarpaşa yangınının faturası işçilere çıktı!

Haydarpaşa Garı'nın çatısında çıkan yangınla ilgili açılan davada, izolasyon çalışmasını yapan 2 işçi ve şirket sahibi 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi

06 Aralık 2013 15:14

Haydarpaşa Garı'nın çatısındaki tamirat sırasında 28 Kasım 2010'da çıkan yangınla ilgili açılan davada, izolasyon çalışmasını yapan 2 işçi ve şirket sahibi 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Anadolu Adalet Sarayı 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında, karar açıklandı.

Mahkeme Hakimi Nuh Hüseyin Köse, Haydarpaşa Garı'nın tamiratı sırasında 28 Kasım 2010'da çatıda çıkan yangınla ilgili, çatıda izolasyon çalışmasını yapan işçiler Zafer Ateş ve Hüseyin Doğan ile izolasyon çalışmasını yürüten şirket sahibi Hüseyin Kaboğlu'nun "Taksirle yangına neden olmak sureti ile genel güvenliğin taksir ve tehlikeye sokulması" suçunu işledikleri gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 171. maddesi uyarınca, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Sanıkların duruşmadaki iyi halleri ve sabıkasız oluşlarını dikkate alan hakim Köse, sanıkları 10 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Hakim Köse, "suçun tarihi bir binaya karşı ciddi bir ihmal sonucu işlenmiş olması" nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına gerek olmadığını bildirdi.

 

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