-HAYDARPAŞA TREN GARI BOŞALTILDI İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Tarihi Haydarpaşa Tren Garı'nın çatısında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Garın üst katında başlayan ve tüm çatı katını saran yangın, İstanbul'un Avrupa yakasından da görünürken yangını söndürme çalışmaları da sürüyor. Yangına Kartal, Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri anonslarla Avrupa yakasındaki itfaiye ekiplerinden de yardım talebinde bulundu. Yangın nedeniyle gar binası çalışanlarının ve yolcuların tahliye edildiği belirtilirken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu arada yangın yerine hareket eden bazı itfaiye ekiplerinin ise yoğun trafik nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.