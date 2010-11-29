Haydarpaşa Garı'nın çatısı yandı

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Denizden müdahale edildi

Can kaybı yok

HAYDARPAŞA GARI

Tarihi Haydarpaşa Tren Garı'nın çatısında saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Garın üst katında başlayan ve tüm çatı katını saran yangın, İstanbul'un Avrupa yakasından da göründü. Yangına Kartal, Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri anonslarla Avrupa yakasındaki itfaiye ekiplerinden de yardım talebinde bulundu. Yangına müdahale etmeleri için Anadolu yakasındaki bütün itfaiye gruplarının takım ve müfrezelerini çıkartmaları istendi.Yangına denizden de müdahale edilirken, gar binası çalışanları ve yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, yangının tekrar çıkmaması için itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin gardan ayrılacağını ifade ettiler. Tarihi Gar'ın etrafında ambulanslar bekletilirken tüm tren seferleri durduruldu.Yangına denizden de müdahale edildi. Sahil güvenliğe ait gemi de su sıktı.Anadolu yakası itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, Sahil Güvenliğe ait bir yangın söndürme gemisi de denizden destek verdi.TCDD Haydarpaşa Gar Müdürü Orhan Tatar, çatı katında başlayan yangının kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirildiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yangının diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındığını ifade etti.Tatar, ''Yangın büyük ölçüde kontrol alındı. İncelemelerimiz devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz net bir bilgi edinemedik. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da olay yerinde. İncelemelerimiz sürüyor'' dedi.Tatar, yangın anında Gar çalışanlarının ve yolcuların kısa sürede tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, Haydarpaşa Garı'ndaki yangınla ilgili olarak Ankara Garı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul itfaiyesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ekiplerin etkin bir şekilde yangına müdahale ettiğinin altını çizen Aydın, saat 15.30'da başlayan yangının saat 16.10'da rekor denebilecek sürede kontrol altına alındığını kaydetti.Müsteşar Yardımcısı Aydın, yangın nedeniyle Haydarpaşa'da tren seferlerinin, yangın tamamen söndürülene kadar durdurulduğunu bildirdi. Aydın, bir soru üzerine, ''Seferlerin yeniden başlamasının çok zaman alacağını tahmin etmiyorum'' dedi.Haydarpaşa Garı'nın çatısında hizmet alımı suretiyle izolasyon çalışması yaptıklarını anlatan Aydın, yangının bu çalışmalar nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi. Yangının alt katlara inmediğini ve çatının çökmediğini belirten Aydın, tahribatın sınırlı olduğunu düşündüklerini ifade etti. Aydın, ''Büyük bir tehlike atlatıldı. Milletimize geçmiş olsun. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde oraya intikal edip büyük bir felaketin önlenmesini başardılar'' dedi.Yangının çıkış nedenini kendilerinin söylemesinin mümkün olmadığını belirten Aydın, İstanbul itfaiyesinin raporu çıkmadan görüş açıklamanın yanlış olacağını, aksi yöndeki değerlendirmelerin de spekülasyon olacağını söyledi.Tarihi eserlerde kullanılmaması gereken malzeme kullanıldığı iddiaları var sözleri üzerine, ''Ne çabuk iddialar bunlar. Ben yetkili olduğum halde konuşamıyorum. Nereden çıkarılıyor? Bunlar yeterli bilgiye sahip olmadan yakıştırma değerlendirmeler diye düşünüyorum'' dedi.Aydın, başka bir soru üzerine de kundaklama şüphesini mümkün görmediklerini ifade etti.Bir soru üzerine yangınla ilgili inceleme, araştırma ve gerekmesi halinde soruşturmanın yapılacağını açıklayan Aydın, ''Ortada bir ihmal, kusur varsa gereken yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.Aydın, tadilatta kullanılan malzemelerin ve çalışma şeklinin tarihi binaya uygun uygun olup olmadığına ilişkin soru üzerine, ''Şüphesiz öyledir. Öyle bir tadilat önce projelendirme, teknik şartname ve usulüne uygun ihaleyle gerçekleşir. Bunun tersi düşünülemez bile. Hatta tarihi bina olması dolayısıyla ilgili otoritelerden izin alınmaktadır. Böyle bir spekülasyon çok yersiz. Nereden tespit ettiler bunu? Kim neye dayanarak söylüyor? Yangının sebebini ben buradan ilan edemem. Teknik bir konu'' diye konuştu.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,can kaybı ve yaralı olmadığını belirterek, ''Bu yüzden sevinçliyiz. Tarihi bir binada yaşamış olduğumuz bu yangın, hepimiz için çok üzüntü verici. İnceleyeceğiz ve sebepleri hakkında daha sonra açıklama yapacağım. Çatı katında devam eden bir tamirat vardı. Ona bağlı mı değil mi bakacağız'' dedi.1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiştir. Gar, TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'de bulunur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Bağdat Demiryolu yanında İstanbul-Şam-Medine (Hicaz Demiryolu) seferleri de yapılmaya başlanmıştır. Devrin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır. 19 Ağustos 1908 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir. Bir rivayete göre binanın bulunduğu sahaya III. Selim'in paşalarından Haydar Paşa'nın adı verilmiştir. Binanın inşaatını, ''Anadolu Bağdat'' adı altında bir Alman şirketi gerçekleştirmiştir.Ayrıca bir Alman'ın teşebbüsüyle garın önünde mendirek inşa edilerek Anadolu'dan gelecek veya Anadolu'ya gidecek vagonların ticari eşyasını yükleme ve boşaltma işlevi için tesisler yapılmıştır.İki Alman mimar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından hazırlanan proje yürürlüğe girmiş, garın yapımında Alman ustalarla İtalyan taş ustaları birlikte çalışmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında gar deposunda bulunan cephanelere 1917'de yapılan bir sabotajla çıkan yangın sonucu binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Yeniden onarılan bina bugünkü şeklini almıştır.1979'da Haydarpaşa'nın açıklarında ''Independenta'' adlı tankerin bir gemiyle çarpışması sonu meydana gelen patlamadan ve sıcaktan dolayı binanın ''O Linneman'' adlı ustanın yaptığı kurşun vitrayları hasara uğramıştır.Haydarpaşa Garı, 1976'da aslına uygun olarak yeniden geniş çapta onarılmış ve 1983'ün sonunda dört dış cepheyle iki kulenin restorasyonu tamamlanmıştır.