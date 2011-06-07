-HAYDARPAŞA GARI'NDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Haydarpaşa Garı'ndaki Yataklı Vagonlar Şefliğinin depo olarak kullanılan katında çıkan yangın söndürüldü. Yangın sırasında ikinci kattan atlayan bir kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yataklı Vagonlar Şefliği binasının depo olarak kullanılan giriş katında, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katlara da ulaşması üzerine Yataklı Vagonlar Operasyon Şefi Selim Gümüş, ikinci kat penceresinden atladı. Ayağında burkulma meydana gelen Gümüş, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.